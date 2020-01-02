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  4. Büyükşehir’in personel eğitimleri farklılaşıyor

Büyükşehir’in personel eğitimleri farklılaşıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 02.01.2020 12:47 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara yönelik hizmet kalitesini yukarılara çekmek amacıyla personel eğitimlerinde farklılığa gitti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara yönelik hizmet kalitesini yukarılara çekmek amacıyla personel eğitimlerinde farklılığa gitti. Yeni uygulamayla Yaşayarak Öğrenme Metodu kullanılacak, daha hızlı ve sağlıklı eğitim verilecek.
Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından personel eğitimlerine devam ediliyor. Hızlı, kaliteli ve istikrarlı hizmeti kendine hedef edinen büyükşehir, bu doğrultuda personel eğitimlerinde değişikliğe gitti. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Engelsiz Yaşam Merkezi personeline Gaziantep Ortak Akıl Platformu (GOAP) Hizmet Binası’nda “Motivasyon Eğitimleri” verildi.
Eğitimlerde, başta takım çalışması, iletişim, sosyalleşme, hızlı düşünme ve problem çözme yeteneklerini içeren uygulamalı bilgiler paylaşıldı, eğlenceli oyunlarla farkındalıklar oluşturuldu. Eğitimler boyunca her aktivite sonrası yapılan geribildirimler; hem sosyal yaşantıda hem de iş hayatında karşılaşılan gelişim alanları entegre edilerek, bireysel hedeflerle kurum hedeflerinin ortak bir zeminde buluşturulması açısından örnekler verildi.
“Motivasyonel Eğitimler” kapsamında farklılaştırılan yeni eğitim konsepti, ilk olarak “Engelsiz Yaşam Merkezi” personeliyle gerçekleşti.

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