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Büyükşehir’in Ramazan etkinlikleri dijital platformda

ERZURUM HABERLERİ  | 03.05.2020 15:07 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum’da Ramazan etkinliklerini dijital platforma taşıdı.

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum’da Ramazan etkinliklerini dijital platforma taşıdı. “Ramazan Sohbetleri” programını sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınlarla evlere kadar ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, ilahi ve ezgi sanatçılarından şair ve yazarlara varıncaya kadar birbirinden tanınmış isimleri vatandaşlarla buluşturuyor. Her akşam 21.30’da başlayan ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan Ramazan Sohbetleri programlarına Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de zaman zaman konuk oluyor.
Ramazan Sohbetleri programının, özel konu ve konuklarıyla süreklilik taşıyacağı kaydedilirken, programa katılacak olan isimler daha şimdiden heyecan uyandırmaya başladı. Dursun Ali Erzincanlı’dan, Abdurrahman Önül’e, Alpcan Çelik’ten, Nihat Hatipoğlu’na, Fırat Türkmen’den Mehmet Bilir, Sedat Uçan, Serdar Tuncer ve Mustafa Kaya’ya varıncaya kadar birbirinden çok sevilen ses ve söz üstatlarının katılım sağlayacağı canlı yayın programları, Erzurum’da Ramazan akşamlarına bambaşka bir tat katacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, geleneksel hale getirdikleri “Bir Başkadır Erzurum’da Ramazan” etkinliklerini bu yıl Covid-19 salgını sebebiyle ertelediklerinin altını çizdi. Dursun Ali Erzincanlı’nın konuk olduğu Ramazan Sohbetleri programına telefonla bağlanan Başkan Sekmen, yeni dönem etkinlikleri hakkında takipçilere bilgiler aktardı. Salgınla mücadele için herkesin evinde olduğu bir dönemde Büyükşehir Belediyesi olarak evlere misafir olmayı planladıklarını anlatan Başkan Sekmen, “Bu bağlamda bizler de Ramazan programlarımızı dijital bir platform üzerinden evlere kadar ulaştırmaya başladık. Ramazan ayı Erzurum’da çok özel bir atmosfere bürünüyor. Biz de bu ayrıcalığı içerikleri birbirinden zengin programlarımızla çok daha anlamlı hale getireceğiz. Programlarımıza musikiden şiire, Kur’an tilavetinden dini sohbetlere, beşeri bilimlerden tasavvufi konserlere varıncaya kadar alanında yetkin olan müellif, yazar, şair ve sanatçılar katılacak. Dolayısıyla kıymetli hemşehrilerimizi ve Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan Dadaşları, sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak yayınlanan Ramazan Sohbetleri programımızı izlemeye davet ediyoruz” diye konuştu.

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