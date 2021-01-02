Büyükşehir’in sağlıkçılara ulaşım desteği 2021’de de sürüyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19’a karşı gece fedakarca mücadele eden sağlık kurumu çalışanları ile eczacılara ücretsiz toplu ulaşım desteğini 30 Haziran 2021’e kadar sürdürecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi koronavirüse (Kovid-19) karşı gece gündüz mücadele eden sağlık kurumu çalışanları ile eczacılara ulaşım desteğini yeni yılda da sürdürecek. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi sağlık kurumu çalışanları ile eczacılara yönelik hayata geçirdiği belediye otobüsleri ile ücretsiz ulaşım desteğine 30 Haziran 2021’e kadar devam edecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kovid-19’a karşı büyük bir özveri ve fedakarlıkla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Bu zor süreçte büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarımız ile eczacılarımız Büyükşehir Belediyemize bağlı toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanmaya devam edecek. İnşallah bu zor günlerin üstesinden hep beraber gelip, sağlıklı günlere kısa sürede kavuşacağız. Tüm hemşehrilerimizin maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle uymalarını istiyoruz" dedi.



