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Büyükşehirin tabletleri öğrencilere ulaşıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.12.2020 12:55 | Son Güncelleme

‘Belediyeler Eğitime Destek Veriyor’ projesi kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin uzaktan eğitime verdiği tabletler, ihtiyaç sahibi öğrencilere bir bir ulaşıyor.

‘Belediyeler Eğitime Destek Veriyor’ projesi kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin uzaktan eğitime verdiği tabletler, ihtiyaç sahibi öğrencilere bir bir ulaşıyor. Büyük sevinç yaşayan öğrenciler Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederken, Büyükkılıç da tableti ellerine ulaşan öğrencilere derslerinde başarılar diledi.
Geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi ve Kocasinan Belediyesi işbirliği ile ihtiyaç sahibi öğrencilerine 5 bin adet tablet teslim töreni yapılmıştı. Eğitime yapılan dev kampanya kapsamında öğrencilerin Pandemi dönemindeki uzaktan eğitimine destek olmak maksadıyla teslim edilen tabletler, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor. Tabletler ellerine ulaşan öğrenciler büyük sevinç yaşarken, Başkan Memduh Büyükkılıç’a duyarlılığından dolayı teşekkür ettiler.
Pandemi döneminde öğrencilerin eğitimine destek sağlayacak tabletlerin Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilerek, bakanlığın belirlediği kriterler doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sorumluluğunda öğrencilere ulaştırılmaya başlandığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Gençlerimizin donanımlı olmasını, eğitimin aksamamasını göz ardı etmeyen bir anlayış ve yaklaşım içerisinde hareket ediyor, Milli Eğitimimizle dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz olayı böyle görüyoruz. Mazeret üretmiyoruz, pandemi koşullarına üzerimize ne düşüyorsa onu yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi. Tableti ellerine ulaşan öğrencilerin mutluluğunu görmenin önemli olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, her şart ve koşulda devletin desteğini hisseden öğrencilerin de çok çalışarak gösterecekleri üstün başarı ile topluma örnek bireyler olmalarının önem taşıdığını vurgulayarak, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan destek kampanyasında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere teslim edilen toplam 5 bin adet tabletin maliyeti 6,5 milyon lira olurken, yapılan destekler ile öğrencilerin eğitiminin aksamaması, ihtiyacın giderilmesi ve başarılı olması hedefleniyor.

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