YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Büyükşehir’in tramvaylardaki ücretsiz internetinden vatandaşlar çok memnun

Büyükşehir’in tramvaylardaki ücretsiz internetinden vatandaşlar çok memnun

13.09.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kentin ulaşım sistemini daha modern ve daha konforlu bir hale getirebilmek için raylı sistem hatlarında başlattığı ‘araç içi ücretsiz internet’ hizmeti tüm hızıyla devam ediyor.

Büyükşehir’in tramvaylardaki ücretsiz internetinden vatandaşlar çok memnun

Vatandaşlar ücretsiz internet hizmetinden çok memnun kalırken, aynı zamanda hayatlarını kolaylaştıran yeni bir çalışma olduğunu ifade ettiler.

Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistem ağını genişletip geliştirerek şehrin önemli noktalarına alternatif ve konforlu ulaşım imkânı sağlayacak tramvay hatlarının yanı sıra, tramvaylarda, ücretsiz internet dönemi de başlatıldı.

“HERKESİN ERİŞEBİLECEĞİ DÜZEYDE YAPMIŞLAR, GAYET İYİ BİR HİZMET”

12’nci sınıf öğrencisi olan Mustafa Kaya, ücretsiz internet hizmetinin gayet güzel ve konforlu olduğunu ifade ederek, “Bu tramvaylarda wifi olayı bence gayet güzel, öğrencilere verilen değeri gösteriyor belediyemizin. Bazen internet alamadığımız zamanlarda bu yapılan şey bence hoş ve güzel. Kullanım olayı da iyi, herkesin erişebileceği düzeyde yapmışlar, gayet iyi” diye konuştu.
Lise öğrencisi olan Mustafa Dağ ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete açmış olduğu tramvaydaki ücretsiz internet hizmetinden gayet memnun olduğunu kaydederek, “Çok olumlu bir şekilde hizmet veriyorlar. Normalde tramvayda gelip giderken mobil verimi açıyordum ve bu da bana ciddi bir şekilde fatura tutarı mal oluyordu. Şimdi belediyemizin açmış olduğu bu wifi sayesinde faturama yansımadan ücretsiz bir şekilde ödevlerimi ve ulaşmak istediğim kişilere gayet güzel bir şekilde ulaşıyorum” şeklinde konuştu.
Vatandaşlardan Şenol Şahin de Başkan Memduh Büyükkılıç’a ücretsiz internet hizmetinden dolayı teşekkür ederek, şöyle konuştu:
“Ücretsiz wifi çok güzel, öğrenciler için daha çok güzel oldu. İnternet şu an öğrenciler için çok pahalı, tramvayda da çekiyor, çok güzel bir hizmettir. Rahat olduğunu söyleyebilirim, çok rahat kullanışlı, bir sıkıntısı yok her tarafta çekiyor, memnun kaldım, Memduh Başkan’a da teşekkür ederiz.”

Öte yandan araç içerisinde, sık sık “Sayın yolcularımız, araçlarımızda ücretsiz wifi hizmeti kullanımınıza sunulmuştur. İyi yolculuklar dileriz” anonsu da yapılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akçaabat’ta yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atılıyorAkçaabat’ta yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atılıyor
Adıyaman'da 1700 yıllık su tüneli bulunduAdıyaman'da 1700 yıllık su tüneli bulundu
Çankırı’da 1 yılda 4 bin 794 kişi kalp ve damar hastası tedavi edildiÇankırı’da 1 yılda 4 bin 794 kişi kalp ve damar hastası tedavi edildi
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 13 Eylül Çarşamba

İmsak
04:47
Sabah
06:10
Öğle
12:39
İkindi
16:12
Akşam
18:58
Yatsı
20:16

Kayseri Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Çarşamba

Esra akçay eczanesi
Talas
Gülçin eczanesi
Melikgazi
Çilingir eczanesi
Kocasinan
Aytaç eczanesi
Melikgazi
Hipokrat eczanesi
Melikgazi
Istikbal eczanesi
Melikgazi
Selen katartaş eczanesi
Talas
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Canlı yayında saniye saniye taciz anları! Kolundan tutup...

Canlı yayında saniye saniye taciz anları! Kolundan tutup...

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Resmen işkence! Yatağa zincirlenerek defalarca tecavüz edildi

Resmen işkence! Yatağa zincirlenerek defalarca tecavüz edildi

Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların tepkisi şaşırttı

Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların tepkisi şaşırttı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.