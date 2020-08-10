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Büyükşehir’in üniversite tercihi yapacak adaylara verdiği tercih desteği devam ediyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.08.2020 13:36 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversite tercihi yapacak öğrencilere yönelik başlattığı rehberlik hizmetini sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversite tercihi yapacak öğrencilere yönelik başlattığı rehberlik hizmetini sürdürüyor. Tercih yapacak öğrenciler alanında uzman rehberlik servisinin desteğiyle tercihlerini eksiksiz yapabilme imkanına kavuşuyor.
Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık Rehberlik Birimi ve Genç KAYMEK eğitmenleri üniversite tercihi yapacak tüm adaylara tercihlerini doğru yapabilmesi amacıyla rehberlik hizmeti veriyor. Buna göre öğrenciler, KAYMEK A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık Rehberlik Birimi ve Genç KAYMEK eğitmenleriyle birlikte tercihlerini yapmaya başladı.
Tüm öğrenciler Genç KAYMEK eğitmenleri tarafından verilen rehberlik hizmetinden dört tesiste yararlanabiliyor. Tercihler 14 Ağustos Cuma günü sona erecek.
Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak verilen hizmetten yararlanabilmek için tercih yapacak adayların 0352 320 54 45 numaralı hattı arayarak randevu almaları gerekiyor.

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