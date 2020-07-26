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Büyükşehir’le güvenli ulaşım

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.07.2020 11:59 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgınına karşı her alanda düzenli olarak yürüttüğü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına ulaşımda da hız kesmeden devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgınına karşı her alanda düzenli olarak yürüttüğü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına ulaşımda da hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılan toplu taşıma araçlarındaki dezenfeksiyon işlemleri için toplam 4 bin 654 lt dezenfektan kullanıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, virüs ve mikroplara karşı mücadelesi çerçevesinde gerçekleştirdiği temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla devam ediyor. Salgının başından beri toplu taşıma araçlarında azami gayretle temizlik işlemleri yapan Büyükşehir Belediyesi, Kayserililerin daha güvenli ve daha sağlıklı ulaşım gerçekleştirebilmeleri için hizmet ediyor. Buna göre Büyükşehir Belediyesi tarafından raylı sistem araçlarında 4 bin 543 kez dezenfeksiyon işlemi yapıldı ve sefere çıkan her araç günlük olarak dezenfekte edildi. Ayrıca otobüslere de 14 bin 825, otobüs duraklarına da bin 365 kez dezenfeksiyon işlemi yapıldı.
Tramvay istasyonlarına 792 kez dezenfeksiyon işlemi yapılırken, Büyükşehir Belediyesi’nin tüm hizmet birimlerinde, ortak kullanım alanlarında, bakım atölyelerinde, makinist ekip binalarında ise temizlik işlemleri devam etti. Kayserililerin her alanda olduğu gibi ulaşımda da gönüllerinin rahat etmesi için çalışan Büyükşehir Belediyesi, böylelikle dezenfeksiyon işlemlerin de toplam da 4 bin 654 lt dezenfektan kullandı.

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Kocasinan
Yenişehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyükgöncü Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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