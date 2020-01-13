Büyükşehirlerin stresini Palandöken'de atıyorlar

SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerin stresli hayatından uzaklaşmak isteyenler özellikle hafta sonları Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken'de kayak yaparak stres atıyor.

Uluslararası kış sporları organizasyonlara ev sahipliği yapan ve çam ağaçları arasında yer alan Palandöken, hem kar kalitesi hem ulaşım kolaylığı hem de uzun kayak pistleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Modern telesiyejleri ile beğeni toplayan ve kayak pistlerinin yanında yer alan otelleri ile konaklamada kolaylık sağlayan ve adeta iç içe olduğu tarihi şehri kuşbaşı gören pistleri sayesinde rağbet gören Palandöken, çevre iller ile yurdun birçok şehrinden konukları ağırlıyor.

İran, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan gibi ülkeler başta olmak üzere yurt dışından da misafirlerine hizmet veren Palandöken'i yurt içinden tercih eden şehirlerin başında ise yüzde İstanbul geliyor.

Özellikle hafta sonu İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerden tek uçakla Erzurum Havalimanı'na gelen turistler buradan otomobil ile yaklaşık 15 dakikada ulaştıkları Palandöken'de çam ağaçları arasında ve kardan dolayı tamamen bembeyaz örtüyle kaplanan bölgede kayak kaparak stres atma fırsatı buluyor.