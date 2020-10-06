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Büyükşehirli Atıcılardan 3 madalya

BURSA HABERLERİ  | 06.10.2020 11:12 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyespor Atıcılık sporcuları 1 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük madalyasının sahibi oldu.Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Trap Türkiye Şampiyonası Bursa’da tamamlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Atıcılık sporcuları 1 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük madalyasının sahibi oldu.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Trap Türkiye Şampiyonası Bursa’da tamamlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Trap ve Skeet Poligonunda gerçekleşen şampiyonaya 26 ilden 132 sporcu katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün 8 sporcusuyla katıldığı organizasyonda İrem Doğançay ‘Genç Bayanlar’ kategorisinde birinci, Büyük Bayanlarda Dilara Kızılsu ikinci ve Nihan Gürer üçüncü oldu. Genç Bayanlarda yarışan Öykü Su Başaran şampiyonayı beşinci sırada tamamladı. Büyük Erkeklerde mücadele eden diğer Büyükşehirli sporcular Furkan Tahralı ve Alp Kızılsu Milli Takım ve Olimpik Kadro Barajını üç ve dördüncü sırada geçerken, final atışlarını beş ve altıncı sırada tamamladı.
Organizasyon sonunda gerçekleşen iller arası yarışlarda, Furkan Tahralı ve Alp Kızılsu’nun yer aldığı ‘Bursa’ takımı üçüncülük kupasının sahibi oldu.

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