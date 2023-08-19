Buz Devri 5: Büyük Çarpışma konusu ve oyuncuları: Buz Devri 5: Büyük Çarpışma konusu nedir, seslendirenler kimler?

Stephanie Beatriz ve Robert Cardone gibi oyuncuların seslendirdiği film Buz Devri 5: Büyük Çarpışma, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Saat 20.00'de başlayacak film için araştırmalar hız kazanmış durumda. Komedi, macera ve animasyon tarzdaki filmin konusu ve oyuncuları merak edildi. İşte orijinal adı Ice Age: Collision Course olan Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filmi ile ilgili merak edilenler...

BUZ DEVRİ 5: BÜYÜK ÇARPIŞMA KONUSU

Meşe palamudu delisi firavun faresi Scrat karnını doyurmaya çalışırken bir takım kozmik olayları tetikler ve bunun ucu Buz Devri'nin sevdiğimiz kahramanlarına dek ulaşır. Tetiklenen olaylar sonucu dünya bir kez daha yok olmanın eşiğine gelir. Bu kez de bir meteor dünyaya çarpacak bir hızla yörüngeye yaklaşmaktadır. Bunun sonucu olarak da dünyada değişiklikler meydana gelir. Meteorun küçük parçalarının çarpmasıyla birlikte ekip elektromanyetik alanı keşfeder. Ekibin beyni Buck da meteorun çarpmasını önlemek için bir plan öne sürer. Bu plan tuhaf ekibimizi Geotopia adındaki yepyeni bir yere sürükler. Buradaki kristaller ve egzantirik şehir sakinleri dünyayı kurtarmak için tek umuttur...

BUZ DEVRİ 5 KARAKTERLERİ VE SESLENDİRMENLERİ KİMDİR?

Manny -Ray Romano

Sid -John Leguizamo

Diego- Denis Leary

Scratt- Chris Wedge

Ellie -Queen Latifah

Crash-Seann William Scott

Eddie-Josh Peck

Buck-Simon Pegg

Peaches- Keke Palmer

Granny-Wanda Sykes

Shira-Jennifer Lopez

Julian-Adam DeVine

Roger-Max Greenfield

Gavin-Nick Offerman

Gertie-Stephanie Beatriz

Shangri Llama-Jesse Tyler Ferguson

Brooke-Jessie J

Teddy-Michael Strahan

Francine-Melissa Rauch

Filmin Türkçe seslendirme kadrosunda; Ali Poyrazoğlu, Haluk Bilginer ve Yekta Kopan’ın yanı sıra Altan Erkekli, Ecem Uzun, Didem Barış Atlıhan ve Barış Özgenç gibi isimler yer alıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateş Kuşları

10:00 Roboreks'in Maceraları

12:00 Akıncı Çizgi Dizi

12:20 Akıncı Çizgi Dizi

13:00 Üvey Anne

16:50 Baba Parası

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma

21:50 Denizde Dehşet

23:45 Uzaydan Gelen Fırtına

01:55 Güvenlik

03:50 Otel Franco

05:45 Kalp Yarası

