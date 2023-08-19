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Buz Devri 5: Büyük Çarpışma konusu ve oyuncuları: Buz Devri 5: Büyük Çarpışma konusu nedir, seslendirenler kimler?

19.08.2023 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filmi konusu ve oyuncuları, filmin ATV yayın akışı listesinde yer almasıyla araştırılmaya başlandı. Mike Thurmeier ve Galen T. Chu'nun yönetmenliğini üstlendiği film, bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak. Peki, Buz Devri 5: Büyük Çarpışma konusu ve oyuncuları: Buz Devri 5: Büyük Çarpışma konusu nedir, seslendirenler kimler?

Stephanie Beatriz ve Robert Cardone gibi oyuncuların seslendirdiği film Buz Devri 5: Büyük Çarpışma, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Saat 20.00'de başlayacak film için araştırmalar hız kazanmış durumda. Komedi, macera ve animasyon tarzdaki filmin konusu ve oyuncuları merak edildi. İşte orijinal adı Ice Age: Collision Course olan Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filmi ile ilgili merak edilenler...

BUZ DEVRİ 5: BÜYÜK ÇARPIŞMA KONUSU

Meşe palamudu delisi firavun faresi Scrat karnını doyurmaya çalışırken bir takım kozmik olayları tetikler ve bunun ucu Buz Devri'nin sevdiğimiz kahramanlarına dek ulaşır. Tetiklenen olaylar sonucu dünya bir kez daha yok olmanın eşiğine gelir. Bu kez de bir meteor dünyaya çarpacak bir hızla yörüngeye yaklaşmaktadır. Bunun sonucu olarak da dünyada değişiklikler meydana gelir. Meteorun küçük parçalarının çarpmasıyla birlikte ekip elektromanyetik alanı keşfeder. Ekibin beyni Buck da meteorun çarpmasını önlemek için bir plan öne sürer. Bu plan tuhaf ekibimizi Geotopia adındaki yepyeni bir yere sürükler. Buradaki kristaller ve egzantirik şehir sakinleri dünyayı kurtarmak için tek umuttur...

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BUZ DEVRİ 5 KARAKTERLERİ VE SESLENDİRMENLERİ KİMDİR?

Manny -Ray Romano
Sid -John Leguizamo
Diego- Denis Leary
Scratt- Chris Wedge
Ellie -Queen Latifah
Crash-Seann William Scott
Eddie-Josh Peck
Buck-Simon Pegg
Peaches- Keke Palmer
Granny-Wanda Sykes
Shira-Jennifer Lopez
Julian-Adam DeVine
Roger-Max Greenfield
Gavin-Nick Offerman
Gertie-Stephanie Beatriz
Shangri Llama-Jesse Tyler Ferguson
Brooke-Jessie J
Teddy-Michael Strahan
Francine-Melissa Rauch

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Filmin Türkçe seslendirme kadrosunda; Ali Poyrazoğlu, Haluk Bilginer ve Yekta Kopan’ın yanı sıra Altan Erkekli, Ecem Uzun, Didem Barış Atlıhan ve Barış Özgenç gibi isimler yer alıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateş Kuşları
10:00 Roboreks'in Maceraları
12:00 Akıncı Çizgi Dizi
12:20 Akıncı Çizgi Dizi
13:00 Üvey Anne
16:50 Baba Parası
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
21:50 Denizde Dehşet
23:45 Uzaydan Gelen Fırtına
01:55 Güvenlik
03:50 Otel Franco
05:45 Kalp Yarası

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