Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Polonya'ya yenildi

İSTANBUL (AA) - Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme 2. Turu H Grubu'ndaki ilk maçında Polonya'ya 12-0 yenildi.

Türkiye, ilk maçında ev sahibi Polonya ile Bytom şehrinde karşılaştı ve H Grubu'ndaki ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Polonya'dan Wiktoria Sikorska 6 sayı ve Karolina Pozniewska 3 sayı ile öne çıkan performans gösterdi.



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