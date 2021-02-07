Buz pateninde "Short Track Federasyon Kupası-1" yarışları sona erdi

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen "Short Track Federasyon Kupası-1" müsabakaları sona erdi.

Palandöken ilçesindeki Buz Pateni Salonu'nda yapılan organizasyona, çok sayıda ilden 92 sporcu katıldı.

Çeşitli kategorilerde sporcuların kıyasıya mücadele ettiği yarışların son gününde de patenciler buz üzerinde madalya için ter döktü.

Küçük kızlar D kategorisi 500 metrede Derya Karadağ, 50.2 saniyelik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalya aldı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Arif Karadağ, AA muhabirine, yıl içerisinde toplamda 6 yarışma düzenleyeceklerini ifade ederek bu yarışlarda dereceye giren sporcuların madalyalarla ödüllendirileceğini kaydetti.

Karadağ, mart ayında düzenlenecek Short Track Dünya Kupası için kota aldıklarını belirterek, belirlenen iki sporcu ile bu müsabakaya katılacaklarını ifade etti.

Yarışmaların ardından Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Karadağ ve diğer protokol üyeleri dereceye giren sporcuları kutlayarak madalyalarını verdi.