YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Buz pateninde "Short Track Federasyon Kupası-1" yarışları sona erdi

Buz pateninde "Short Track Federasyon Kupası-1" yarışları sona erdi

07.02.2021 17:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçük kızlar D kategorisi 500 metrede Derya Karadağ, 50.2 saniyelik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalya aldı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen "Short Track Federasyon Kupası-1" müsabakaları sona erdi.

Palandöken ilçesindeki Buz Pateni Salonu'nda yapılan organizasyona, çok sayıda ilden 92 sporcu katıldı.

Çeşitli kategorilerde sporcuların kıyasıya mücadele ettiği yarışların son gününde de patenciler buz üzerinde madalya için ter döktü.

Küçük kızlar D kategorisi 500 metrede Derya Karadağ, 50.2 saniyelik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalya aldı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Arif Karadağ, AA muhabirine, yıl içerisinde toplamda 6 yarışma düzenleyeceklerini ifade ederek bu yarışlarda dereceye giren sporcuların madalyalarla ödüllendirileceğini kaydetti.

Karadağ, mart ayında düzenlenecek Short Track Dünya Kupası için kota aldıklarını belirterek, belirlenen iki sporcu ile bu müsabakaya katılacaklarını ifade etti.

Yarışmaların ardından Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Karadağ ve diğer protokol üyeleri dereceye giren sporcuları kutlayarak madalyalarını verdi.

Organizasyonun son gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:

- Karışık erkekler:

1- Furkan Akar

2- Tunay Şimşek

3- Ömer Faruk Saylar

- Karışık kadınlar:

1- Melike Selen

2- Sudenaz Berrin Aydın

3- Aybuke Han

- Büyük erkekler:

1- Fırat Yardımcı

2- Tunay Şimşek

3- Davut Tahtacı

- Büyük kadınlar:

1- Sema Çirti

2- Hira Nur Güler

3- Gülçin Evgi

- Küçük erkekler A:

1- Muhammed Emir Han

2- Furkan Akar

3- Ömer Faruk Han

- Küçük kızlar A:

1- Buse Durna

2- Elif Evgi

3- Asrın Su Demir

- Küçük erkekler B:

1- Embiya Hişir

2- Abdülsamet Aygün

3- Serhat Ateş

- Küçük kızlar B:

1- Melike Selen

2- Aleyna Karabacak

3- Dilruba Şimşek

- Küçük erkekler C:

1- Muhammed Bozdağ

2- Ali Can Kezer

3- Muhammet Mert Yıldız

- Küçük kızlar C:

1- Aybuke Han

2- Sudenaz Berrin Aydın

3- Damla Akan

- Küçük erkekler D:

1- Mehmet Talha Yıldız

2- Efe Coşar

3- Mertcan Taygar

- Küçük kızlar D:

1- Derya Karadağ

2- Zeynep Ecrin Polat

3- Amine Aybüke Turgut

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sarayların gözdesiydi! Fiyatı dudak uçuklattıSarayların gözdesiydi! Fiyatı dudak uçuklattı
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

Erzurum Namaz Vakitleri 7 Şubat Pazar

İmsak
05:45
Sabah
07:10
Öğle
12:34
İkindi
15:22
Akşam
17:48
Yatsı
19:07

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Pazar

Nuran Eczanesi
Palandoken
Serpıl Eczanesi
Palandoken
Şule Aydın Eczanesi
Yakutiye
Gülmüş Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Öznur Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Şifa Eczanesi
Hinis
Yıldırım Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Diğer Haberler

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Kayserispor maçının ardından

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Kayserispor maçının ardından

KKEF ve Kariyer Merkezi iş birliği ile çalıştay düzenlendi

KKEF ve Kariyer Merkezi iş birliği ile çalıştay düzenlendi

Palandöken’de hizmetin niteliği yükseliyor nüfus artıyor

Palandöken’de hizmetin niteliği yükseliyor nüfus artıyor

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık eksi 17 derece ile Ağrı'da kaydedildi

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık eksi 17 derece ile Ağrı'da kaydedildi

Tilkidöğen’e plaketli uğurlama

Tilkidöğen’e plaketli uğurlama

Erzurum 2020 nüfusu açıklandı

Erzurum 2020 nüfusu açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.