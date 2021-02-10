YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Buz patenine Samsun damgası

Buz patenine Samsun damgası

10.02.2021 15:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Buz Pateni İl Temsilciliği’nin yürüttüğü faaliyetler, Karadeniz Bölgesi’nin tek salonunda tüm hızıyla sürüyor.Samsun’un İlkadım ilçesinde Batı Park içerisinde yer alan İlkadım Buz Sporları Salonu, geleceğin ’buz pateni’ yıldızları yetiştirmek için, pandemi koşullarına uygun olarak, faaliyetlerine devam ediyor.

Samsun’da Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Buz Pateni İl Temsilciliği’nin yürüttüğü faaliyetler, Karadeniz Bölgesi’nin tek salonunda tüm hızıyla sürüyor.
Samsun’un İlkadım ilçesinde Batı Park içerisinde yer alan İlkadım Buz Sporları Salonu, geleceğin ’buz pateni’ yıldızları yetiştirmek için, pandemi koşullarına uygun olarak, faaliyetlerine devam ediyor. Buz Pateni Federasyonu Karadeniz Bölge Sorumlusu Davut Numanoğlu, 2020 yılında çok önemli başarılara imza attıklarını belirterek, "Buz pateni sporuna ilgi şehrimizde her geçen gün artıyor" dedi.

Türkiye şampiyonasına ev sahipliği
Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün imkanları, Buz Pateni İl Temsilcisi Kemalettin Ak’ın yoğun çabalarıyla son derece başarılı çalışmalara imza attıklarını söyleyen Numanoğlu, "Geride bıraktığımız yıl ilimizde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle iz bıraktık. Örneğin, Samsun olarak Artistik Puz Pateni’nde Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yaptık. 5 kategoride 13 kulüpten 61 sporcunun katıldığı yarışmalar hem nefesleri kesti hem de şehrimizin tanıtımına büyük katkı yaptı" diye konuştu.

Karadeniz’in tek buz pateni salonu
Numanoğlu, ayrıca şunları söyledi:
"Karadeniz’in tek buz pateni spor salonuna sahip Samsun’da buz pateni sporunu yaygınlaştırmak, geniş kitlelere ulaştırmak ve milli Sporcular yetiştirmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayelerinde son derece modern tesisleri ile Samsun İlkadım Buz Sporları Salonu, her yaştan geniş halk kitlelerine hitap edecek potansiyele sahiptir ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek tesisimizde buz pateni sporunun temel eğitimi uzman antrenörler eşliğinde verilmektedir. Buz Pateni Federasyonumuz, Samsun’da bu sporun gelişmesi ve yaygınlaşması için her türlü desteği vermektedir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

Samsun Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
06:03
Sabah
07:29
Öğle
12:54
İkindi
15:42
Akşam
18:09
Yatsı
19:30

Samsun Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Çarşamba

Denizci Eczanesi
Ilkadim
Mecidiye Eczanesi
Ilkadim
Piazza Eczanesi
Ilkadim
Cağaloğlu Eczanesi
Atakum
Sezin Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

Atakum Kent Konseyi Yabancılar Komisyonu kuruldu

Atakum Kent Konseyi Yabancılar Komisyonu kuruldu

Demirtaş: "Orta yaşı geçtim ama hizmet aşkımız, enerjimiz asla bitmez”

Demirtaş: "Orta yaşı geçtim ama hizmet aşkımız, enerjimiz asla bitmez”

Demirtaş: "Orta yaşı geçtim ama hizmet aşkımız, enerjimiz asla bitmez”

Demirtaş: "Orta yaşı geçtim ama hizmet aşkımız, enerjimiz asla bitmez”

OMÜ yönetimi, ’Öğrenci İşleri Otomasyon Sistemi’ne odaklandı

OMÜ yönetimi, ’Öğrenci İşleri Otomasyon Sistemi’ne odaklandı

Başkan Deveci: “Asılsız çağrı, insanlık suçu”

Başkan Deveci: “Asılsız çağrı, insanlık suçu”

Çevresel ve genetik faktörler epilepsiyi etkiliyor

Çevresel ve genetik faktörler epilepsiyi etkiliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.