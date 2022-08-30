Buz pistlerinin down sendromlu şampiyonu üniversite öğrencisi oldu

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Manisa Spor Lisesini takdir belgesiyle tamamlayan down sendromlu Selin Durgut (20), azmi sayesinde Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulunun Moda Tasarım Bölümü'ne girmeyi başardı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde annesi Fatma ve babası Erdoğan Durgut ile yaşayan Selin, çeşitli spor müsabakalarından elde ettiği 53 madalya ve kupa ile taçlandırdığı başarılarına bu sene lise diplomasını da ekledi.

Özel sporcular kategorisinde katıldığı Türkiye şampiyonalarında cimnastik ve buz pateninde dereceleri bulunan Selin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) Temel Yeterlilik Testinde 219 puan alarak ilk tercihi olan Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulunun Moda Tasarım Bölümü'ne yerleşti.

Spor müsabakalarının yanı sıra küçük yaşlardan itibaren çeşitli sosyal sorumluluk etkinliklerine katılarak podyumda da kendini gösteren Selin, en büyük tutkusu olan moda alanında eğitim almaya hazırlanıyor.

Kaydını yaptıran ve öğrenci kartını da alan Selin, 2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversite sıralarında özel bireylere örnek olmak istiyor. Eğitim aldıktan sonra moda alanında çalışmayı hedefleyen Selin'in bir başka arzusu da sinema ve dizi sektörüne adım atabilmek.

- "Üniversiteye bayıldım"

Selin Durgut, AA muhabirine, hayatının en güzel zamanlarını Manisa Spor Lisesinde geçirdiğini söyledi.

Katıldığı organizasyonlar sayesinde modaya ilgi duymaya başladığını anlatan Selin Durgut, "Üniversite sınavına girdim ve kazandım, çok mutluyum. Üniversiteye bayıldım, en çok elbise tasarlamayı istiyorum." diye konuştu.

Başta down sendromlular olmak üzere tüm özel bireylerin hayallerinin peşinden gitmesi gerektiğinin altını çizen Durgut, engellilerin, çalışarak yeteneklerini ortaya çıkarabileceğini dile getirdi.

- "Selin'e güvenmeyi öğrendiğimiz zaman önümüz açıldı"

Selin'in annesi Fatma Durgut ise down sendromlu birey yetiştirirken bazı insanlardan çok destek gördüklerini, zaman zaman da büyük zorluklarla karşılaştıklarını anlattı.

Kızı dünyaya geldiğinde hem zorlukların hem de mutlulukların başladığını ifade eden anne Durgut, "Bize Selin ilk doğduğunda 'Çok fazla bir şey beklemeyin.' dediler. 'Geç yürür, geç konuşur.' dediler. Umutsuz dönemlerdi. Selin'e güvenmeyi öğrendiğimiz zaman önümüz açıldı." dedi.

Okula giderken kızını bir gün bile yalnız bırakmadığını vurgulayan Fatma Durgut, çocuklara bırakabilecek en büyük mirasın eğitim olduğuna işaret etti.

Aile olarak çok mücadele ettiklerini aktaran Durgut, şunları kaydetti:

"Selin de bu savaşın nimetlerini üniversiteyi kazanarak verdi. Kimse eğitim alırken onların önüne geçmesin, bu bize yeter. Başkalarının hayalleri nasılsa aynı hayaller bizde de var. Kızım sınavdayken ben dışarıda gözyaşı döktüm. Çünkü hiç beklemiyordum, üniversite sınavına girecek ve ben de dışarıda bekleyeceğim. Yani bizim bu duyguları yaşamamıza kimse engel olmasın. Ben de isterim kızım okulunu bitirsin, düzgün bir işi olsun ki kendi ayakları üstünde durabilirsin. Bunu çok istiyorum. En büyük isteğimiz o."

- Gece şoförlük yapan baba gündüz kızını okulu götürdü

Baba Erdoğan Durgut ise Selin'in eğitim sürecinde "dikensiz gül bahçesi" hayal etmediklerini, azim, mücadele ve inançla başarıya ulaştıklarını belirtti.

Gece şoför olarak çalışıp gündüz kızını okula götürdüğünü anlatan Erdoğan Durgut, "Az yol kat etmedik ama şükürler olsun çok mutluyuz, tatlı bir telaş yaşıyoruz. Selin örnek oldu." ifadesini kullandı.

Kızının başarısında payı olan tüm öğretmenlere teşekkür eden baba Durgut, kendilerinin de her anne ve babanın yapması gerekeni yaptığını ve Selin'i hep desteklediklerini sözlerine ekledi.

