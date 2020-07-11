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Buz Sporları Salonu’na nem alma sistemi

SAMSUN HABERLERİ  | 11.07.2020 14:38 | Son Güncelleme

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Buz Sporları Salonu’na nem alma sistemi kurulacak.

Buz Sporları Salonu’na nem alma sistemi

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Buz Sporları Salonu’na nem alma sistemi kurulacak. Sistem için yarım milyona yakın bütçe ayrıldı.
Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Buz Sporları Salonu’na birçok ülke milli takımından ve özel kulüplerden kamp yapmak için talep olduğunu ancak tesisteki tadilattan ötürü talepleri geri çevirdiklerini açıklamıştı.
Salona yapılan tadilat kapsamında bir nem alma sistemi kurulacağı belli oldu. Sistem için 449 bin 580 TL bütçe ayrıldı. Proje için ihale yapıldı, süreç devam ediyor.

Buz Sporları Salonu’na nem alma sistemi

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