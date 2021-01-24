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Buz tutan "Ağlayan Kayalar" eşsiz güzellikteki Pülümür Vadisi'nin incisi oldu

24.01.2021 11:10 | Son Güncelleme:
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Tunceli'de hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile buz tutan "Ağlayan Kayalar", meşe ormanlarıyla kaplı Pülümür Vadisi'nin güzelliğine güzellik kattı - Yaklaşık 2 metre uzunluğunda buz sarkıtlarının oluştuğu kayalar, çok sayıda doğa ve fotoğraf tutkununun çekim alanı oldu

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Pülümür Vadisi'nde sürekli su damladığı için halk arasında "Ağlayan Kayalar" olarak bilinen doğal oluşum, aşırı soğukların etkisiyle buzla kaplandı.

Munzur, Mercan, Sülvüs ve Hel dağları arasında kurulu "saklı cennet" Tunceli, sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile yılın her dönemi doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Zengin florası, yaban hayatı varlığı ve biyolojik çeşitliliğiyle büyük öneme sahip olan kentte, Tunceli-Erzincan kara yolu üzerindeki Hılbeş Köprüsü yakınlarında bulunan ve sürekli su damladığı için halk arasında "Ağlayan Kayalar" olarak adlandırılan doğal oluşum, sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile dondu. Buzla kaplanan kayalar, meşe ormanlarıyla kaplı Pülümür Vadisi'nin incisi oldu.

Yaklaşık 2 metre uzunluğunda buz sarkıtlarının oluştuğu kayalar, şu sıralar çevre il ve ilçelerden çok sayıda doğa ve fotoğraf tutkununun çekim alanı oldu.

- "Kışın 7-8 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluşuyor"

Yöre sakinlerinden Cengiz Göçmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'nin her mevsim doğasıyla göz kamaştırdığını belirtti.

Kentte hava sıcaklıklarının düşmesi ile Ağlayan Kayalar'ın buzla kaplandığını belirten Göçmen, şöyle konuştu:

"Kış mevsimi bu coğrafyada her ne kadar hayatı olumsuz etkiliyor olsa da güzellikleri de beraberinde getiriyor. Ağlayan Kayalar her yıl bu zamanlarda soğuk hava nedeniyle buz tutuyor. Biz de vaktimiz oldukça burayı ziyaret edip keyifli vakit geçiriyoruz. Bazı zamanlarda da uzunluğu 7 ya da 8 metreye ulaşan buz sarkıtları oluşabiliyor."

Göçmen, buz tutan kayaların her mevsim farklı bir güzelliğe büründüğünü ve mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında geldiğini dile getirdi.

Fotoğrafçı Gündoğan Çağ ise kentin doğal güzelliklerini fırsat buldukça objektifine yansıttığını anlattı.

Ağlayan Kayalar'ın Tunceli-Erzincan kara yolu üzerinde bulunduğunu ifade eden Çağ, "Yaz ve ilkbahar aylarında buradaki kayalardan damlalar şeklinde sular akıyor. Kışın da hava sıcaklıklarının eksinin altına düşmesi sonucu buz tutuyor ve görsel bir şölen oluşturuyor. Ağlayan Kayalar buz tutmuş haliyle fotoğraf karelerine çok daha güzel yansıyor." dedi.

Ziyaretçilerden Suat Polat, Erzincan'dan Elazığ'a giderken kara yolu kenarında bulunan Ağlayan Kayalar'ı gördüğünü ve hayran kaldığını belirtti.

Kentin gezilmesi gereken çok yeri olduğuna işaret eden Polat, "Bunlardan birisi de Ağlayan Kayalar. Burada yazları sular daha canlı akıyor. Şimdi de bu şekilde buzla kaplanması beni çok etkiledi. Burada mola verip fotoğraflar çektim. Türkiye'de bu kayalar gibi bir yerin olduğunu hiç görmedim ve duymadım." ifadelerini kullandı.

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