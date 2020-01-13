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  4. Buzdolabını ısıtma kutusu yaptı

Buzdolabını ısıtma kutusu yaptı

VAN HABERLERİ  | 13.01.2020 09:43 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinin Ulupamir Mahallesi’nde büyükbaş hayvan besleyen Elbab Şah isimli vatandaş, buzdolabından yaptığı sıvatla hayvanlarına su içiriyor.İlçeye 26 kilometre uzaklıkta bulunan ve Türk vatandaşı Kırgız Türklerinin yaşadığı mahallede, kış mevsiminin çetin geçmesi nedeniyle hayvanlar için içme suyunun donmaması için ilginç bir yöntem geliştirildi.

Van’ın Erciş ilçesinin Ulupamir Mahallesi’nde büyükbaş hayvan besleyen Elbab Şah isimli vatandaş, buzdolabından yaptığı sıvatla hayvanlarına su içiriyor.
İlçeye 26 kilometre uzaklıkta bulunan ve Türk vatandaşı Kırgız Türklerinin yaşadığı mahallede, kış mevsiminin çetin geçmesi nedeniyle hayvanlar için içme suyunun donmaması için ilginç bir yöntem geliştirildi. 60 yaşındaki Elbab Şah isimli vatandaş, soğuk hava nedeniyle hayvanların içme suyu ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini söyledi. Mahalleye 500 metre uzaklıktan geçen derenin de soğuk hava nedeniyle buz tutması karşısında fikir üretmeye başlayan Elbab Şah, evinde atıl bir şekilde bulunan bozuk buzdolabını bahçesine bıraktı. Buzdolabını yatay bir şekilde yere koyan ve içerisine yaklaşık 200 litre su dolduran Şah, buzdolabının kapağını da kapatarak suyun hem temiz kalmasını, hem de donmasını önledi.
Mahallede hayvan besiciliği yapan birçok vatandaşın da uygun bir fiyata şehir merkezinden satın aldığı eski buzdolabını bu şekilde evlerine getirerek hayvanlarına su verdiklerini de belirten Şah, ahırdan çıkardığı hayvanlarını sırasıyla buzdolabının önüne getirerek günde üç kez su içmelerini sağladığını söyledi.
2 bin nüfuslu mahallede çocuklar ise evlerinin önünde farklı oyunlar geliştirerek arkadaşlarıyla birlikte eğlenmenin tadını çıkartıyor.

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