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Buzhanedeki soğutucu cihazını çalan kurnaz hırsızı polis ekipleri kıskıvrak yakaladı

23.02.2021 15:54 | Son Güncelleme:
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Buzhanedeki soğutucu cihazını çalan kurnaz hırsızı polis ekipleri kıskıvrak yakaladı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, kent merkezden gelerek mezbahane iş yerlerinin buzhanelerindeki evaporatör diye adlandırılan soğutucu cihazını çalan kurnaz hırsızı Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri kıskıvrak yakaladı.Olay, Şuhut mezbahane istikametinde meydana geldi.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, kent merkezden gelerek mezbahane iş yerlerinin buzhanelerindeki evaporatör diye adlandırılan soğutucu cihazını çalan kurnaz hırsızı Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri kıskıvrak yakaladı.
Olay, Şuhut mezbahane istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezinden Şuhut ilçe merkezine devamlı gelen Hasan Ş., isimli şahıs ilçe mezbahane işyerlerinin evaporatör (soğutma sisteminde kullanılan buharlaştırıcı) cihazlarını çalmaya çalışırken durumu fark eden şahısların Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne haber vermesinin ardından polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Kimsenin görmemesi için sabaha karşı evaporatör hırsızlığını yapan Hasan Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Buzhanedeki soğutucu cihazını çalan kurnaz hırsızı polis ekipleri kıskıvrak yakaladı

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