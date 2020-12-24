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Buzlanan yollar kazaya neden oldu

ERZURUM HABERLERİ  | 24.12.2020 10:40 | Son Güncelleme

Erzurum’da etkili olan kar yağışı sonrası yollarda oluşan buzlanma kazalara neden oldu.Erzurum’un İspir İlçesi’nde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında faciadan dönüldü.Edinilen bilgiye göre, İspir’den Erzurum istikametine gitmekte olan İrfan Bektaş yönetimindeki 25 FH 819 plakalı kamyonet Maden Köprü çıkışında kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Buzlanan yollar kazaya neden oldu

Erzurum’da etkili olan kar yağışı sonrası yollarda oluşan buzlanma kazalara neden oldu.
Erzurum’un İspir İlçesi’nde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında faciadan dönüldü.
Edinilen bilgiye göre, İspir’den Erzurum istikametine gitmekte olan İrfan Bektaş yönetimindeki 25 FH 819 plakalı kamyonet Maden Köprü çıkışında kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Araç içerisinden kendi imkanları ile çıkan sürücü İrfan Bektaş kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası araç kullanılamaz hale gelirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İspir’de meydana gelen ikinci kazada ise Çoruh vadisinde bulanan yolda sürücüsünün direksiyon hamiyetini kaybetmesi sonucu savrulan otomobil son anda baraja düşmekten kurtarak yol kenarındaki kayalara çarparak durabildi. Sürücü kazayı hafif şekilde atlattı.

Buzlanan yollar kazaya neden oldu

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