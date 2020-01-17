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  4. Buzlanma nedeniyle öğrenciler karnelerini kahvehanede aldı

Buzlanma nedeniyle öğrenciler karnelerini kahvehanede aldı

BİLECİK HABERLERİ  | 17.01.2020 18:48 | Son Güncelleme

Buzlanma nedeniyle öğrenciler karnelerini kahvehanede aldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde buzlanma nedeniyle köylerinden gelemeyen ilkokul öğrencilerine karneleri, köy kahvehanesinde törenle verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, ilçeye 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaklaşık 2 gündür don olayı yaşanan Balçıkhisar köyündeki 6 ilkokul öğrencisinin, buzlanma nedeniyle servis yapılamadığı için karne almaya gelemediğini Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz'a iletti.

Döş ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun ile arazi aracıyla yola çıkan Yavuz, yaklaşık 2 saatte ulaştığı köyün kahvehanesinde düzenlenen törenle öğrencilere karnelerini verdi.

Köy Muhtarı Kazım Tetik ve vatandaşların da hazır bulunduğu kahvehanede öğrencileri kutlayan Yavuz, öğleden sonraki mesailerini mağdur öğrencilere ayırdıklarını belirtti.

Yavuz ve beraberindekiler ayrıca buraya gelemeyen 2 öğrencinin de evlerine giderek belgeleri teslim etti.

- "Bu anlamlı davranış bizi ve öğrencileri çok mutlu etti"

Muhtar Tetik de öğrencileri sevindiren Yavuz'a teşekkür ederek, "Değerli Kaymakamımız ve beraberindekiler ilçeye okumaya giden 6 öğrencinin karnelerini köye getirdi. Her öğrenciyle bire bir ilgilendi. Bu duyarlı davranışından dolayı Kaymakamımız Yavuz ve beraberindekilere teşekkür ederim." diye konuştu.

Öğrenci babası Ramazan Tanyel ise Yavuz'un devletin şefkatli yüzünü gösterdiğini vurgulayarak, "Kaymakamımız Yavuz köyümüzdeki 6 öğrencilerin karnelerini alarak tek tek dağıttı. Kaymakam beyin bu anlamlı davranışı biz velileri ve öğrencileri çok mutlu etti." ifadesini kullandı.

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Bilecik Kaymakam Yavuz öğrencilerin karnelerini evlerinde teslim etti.

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