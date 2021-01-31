Buzlu yolda kayan otomobil takla attı: 1 yaralı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpıp takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında ilçeye bağlı Güneyyurt belde Serper mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.C. (47) idaresindeki 70 E 7917 plakalı Tofaş marka otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ağaca çarpıp takla attı. Araç sürücüsü M.C., kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobilde maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.