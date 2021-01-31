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Buzlu yolda kayan otomobil takla attı: 1 yaralı

31.01.2021 14:22 | Son Güncelleme:
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Karaman’ın Ermenek ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpıp takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında ilçeye bağlı Güneyyurt belde Serper mevkiinde yaşandı.

Karaman’ın Ermenek ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpıp takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında ilçeye bağlı Güneyyurt belde Serper mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.C. (47) idaresindeki 70 E 7917 plakalı Tofaş marka otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ağaca çarpıp takla attı. Araç sürücüsü M.C., kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobilde maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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