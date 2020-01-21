ByLock kullanıcısı zabıt katibine hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yargılanan eski zabıt katibine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Handan Karakaya ve avukatı katıldı.
Savcının önceki celse sunduğu esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapması için söz verilen Karakaya, isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia etti.
ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespitleri kabul etmeyen Karakaya, suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.
Sanık avukatının da savunma yapmasının ardından Mahkeme Başkanı Şuayip Arslan, mahkeme heyetinin kararını açıkladı. Karakaya'ya, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
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