Bypass sonrası yürüyüşü ihmal etmeyin

Bypass ameliyatından sonra düşük risk grubundaki hastaların 4-5 gün içinde taburcu olabildiğini belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Özkan, “Ameliyattan sonra hastalara akciğer nefes egzersizleri önerilir. Bypass sonrası dikkat edilecek hususlardan biri de düzenli egzersiz yapılmasıdır. Özellikle yürüyüş bu hastalar için en uygunudur” dedi.

Erkeklerde 40, kadınlarda ise 45 yaşlarında görülmeye başlanan koroner arter hastalığının cerrahi tedavisi hakkında bilgilendirmede bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinden Prof. Dr. Mehmet Özkan, koroner bypass ameliyatının en çok uygulanan yöntemlerin başında geldiğini söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Özkan, “Koroner bypass ameliyatı, hastaların şikâyetlerini ortadan kaldırmak, yaşam kalitesini artırmak, ani ölüm riskini azaltmak için yapılan cerrahi bir tedavi yöntemidir. İşlem esnasında bacaktan ve göğüsten alınan damarlar, kalbin tıkalı damarlarının ilerisine dikilerek bağlanır” diye konuştu.

"70 yaş üstü kadınlarda risk daha fazla"

Koroner bypass tekniklerinde yıllar boyu ilerlemeler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özkan, bunları şöyle anlattı:

“Geçmiş yıllarda bu ameliyatlar tek tip olarak göğüs kafesinin önden boylu boyunca açılmasıyla yapılırken günümüzde gelişen teknolojiye paralel olarak farklı teknikler uygulanmaktadır. Ameliyat, uygun hastalarda küçük kesiler ve robot kullanımı ile yapılabilmektedir. Ameliyatın süresi ise gerçekleştirilen işlemin şekline, yapılacak bypass sayısına, aynı seansta kalbe yönelik ikinci bir işlem bulunup bulunmamasına ve hastanın daha önce herhangi bir kalp ameliyatı geçirip geçirmemiş olmasına göre değişmektedir. Örneğin, 2 ya da 3 damarı bypass olacak hastanın ameliyatı 2.5 - 3 saat sürerken aynı seansta kapak değişimi yapılırsa süre 4 - 5 saate çıkabilir. Bu hastalıkta risk faktörleri hastanın ameliyat öncesi durumuna, yaşına, cinsiyetine, eşlik eden diğer hastalıklarının bulunmasına göre değişkenlik gösterir. Kadınlarda 70 yaş üstü hastalarda riskler daha fazladır. Bypass ameliyatında kullanılan damarların mutlaka hastanın kendisinden alınması gerekir. Suni damarların koroner bypass cerrahisinde yeri yoktur. En çok tercih ettiğimiz damarlar bacaktan ve göğüsten alınan damarlardır”