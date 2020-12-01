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“C vitamini kataraktı önlüyor”

İZMİR HABERLERİ  | 01.12.2020 10:50 | Son Güncelleme

Göz sağlığı uzmanları, C vitamininin katarakt oluşumunu yavaşlattığını gösteren araştırmaların son yıllarda yaygınlaştığına dikkat çekti.Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op.

“C vitamini kataraktı önlüyor”

Göz sağlığı uzmanları, C vitamininin katarakt oluşumunu yavaşlattığını gösteren araştırmaların son yıllarda yaygınlaştığına dikkat çekti.
Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, antioksidan içeren ve C vitamini açısından zengin narenciye, brokoli, çilek, biber, kivi, portakal gibi yiyeceklerin düzenli olarak tüketilmesinin katarakt oluşumunun önüne geçtiğini söyledi. İngiltere’de 2 bin 54 ikiz üzerinde 10 yıl süreyle yapılan araştırmaya göre düzenli olarak C vitamini alan grubun, almayan gruba oranla katarakt oluşumunda yüzde 30’a varan azalma görüldüğünü belirten Asena, “Katarakt oluşumunun yüzde 35’ini genetik unsurlar, diğer yüzde 65’ini ise beslenme, yaş, alkol sigara tüketimi, şeker hastalığı ve aşırı gün ışığı gibi çevresel faktörler oluşturuyor. Bizim ülkemizde ise 60 yaşın üzerindeki her bin kişiden 5’i katarakt ameliyatı oluyor. C vitamininin antioksidan özelliği nedeniyle katarakt oluşumunun önüne geçtiği yapılan deneylerle ortaya kondu” diye konuştu.

Göz sağlığı için Akdeniz tipi beslenme
Yapılan araştırmaların, zeytinyağı, balık, taze sebze, meyveler ile et ve et ürünlerini kapsayan Akdeniz tipi beslenmenin göz rahatsızlıklarını azalttığını kanıtladığını vurgulayan Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, “Avrupa’nın farklı ülkelerinde 5 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada, Akdeniz tipi beslenmenin yine yaşlanmayla birlikte görülen sarı nokta hastalığında da olumlu etkileri olduğunu gösteriyor. Zeytinyağı, balık, taze sebze, meyvelerle, et ve et ürünlerini kapsayan Akdeniz tipi beslenme, göz sağlığını korumak açısından önemli. Akdeniz tipi besinler antioksidan maddeleri içeriyor. Yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan ve görme noktasında dejenerasyona yol açan sarı nokta hastalığı görme kayıplarına neden olabiliyor. Bugüne dek pek çok hasta bizlere göz sağlığı için nasıl beslenmeleri gerektiğini soruyordu. C vitamini ve Akdeniz tipi beslenmenin göz sağlığını koruduğu, yapılan araştırmalar sonucunda kanıtlanmış oldu. Her gün bir elma yemek bile sarı nokta hastalığı riskini azaltmaktadır” dedi.

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