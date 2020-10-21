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Cadde esnafının tamamı imza verdi, trafiğin eski haline dönmesini istiyorlar

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.10.2020 12:01 | Son Güncelleme

Kütahya’da Asım Gündüz Caddesi trafiğinin eski haline dönmesi için cadde esnafının topladığı imza sayısının 130’a ulaştığı bildirildi.Esnaflar, Asım Gündüz Caddesi trafiğinin eski dönmesini gündeme taşıyan AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun’a teşekkür ederken, "3-5 esnaf istiyor diye şehrin trafiğini mahvedemeyiz" diyen Belediye Başkanı Alim Işık’a kırgın olduklarını ifade ettiler.Cadde esnaflarından Mehmet Soğucaklı, Mustafa Özten, Sakin Benli, Yasir Demir, Mehmet Metin Tuncel ve Hasan Çetin şu açıklamayı yaptılar, "Öncelikle AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun Bey’e teşekkür ediyoruz.

Kütahya’da Asım Gündüz Caddesi trafiğinin eski haline dönmesi için cadde esnafının topladığı imza sayısının 130’a ulaştığı bildirildi.
Esnaflar, Asım Gündüz Caddesi trafiğinin eski dönmesini gündeme taşıyan AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun’a teşekkür ederken, "3-5 esnaf istiyor diye şehrin trafiğini mahvedemeyiz" diyen Belediye Başkanı Alim Işık’a kırgın olduklarını ifade ettiler.
Cadde esnaflarından Mehmet Soğucaklı, Mustafa Özten, Sakin Benli, Yasir Demir, Mehmet Metin Tuncel ve Hasan Çetin şu açıklamayı yaptılar, "Öncelikle AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun Bey’e teşekkür ediyoruz. Bu konuda esnafın, halkın sesini duyurdu. Bizim yapamadığımızı o gündeme getirdi. Sebahattin Bey’in teklifi çok mantıklıdır. Asım Gündüz Caddesi’nden Ulu Cami’ye gidildiği zaman trafik çok rahatlayacak. Kütahya bir nevi emekli şehri. Yabancı desteği olmadığı halde Kütahya’nın gelir düzeyi baya bir düşüyor. Şehre gelen ziyaretçiler trafik yukarı çıkarken Döner Gazinoya kadar esnaftan alışveriş yapardı. Bu bütün esnafın yüzünü güldürürdü. Ayrıca Belediye Başkanımız Alim Işık Bey’in söylediği ‘3-5 esnafın keyfi için trafiği tersine mi çevirelim’ sözü var. Asım Gündüz Caddesi, Lise Caddesi 3-5 esnaftan oluşmuyor. Topladığımız imzalarla 3-5 esnaf olmadığımızı belirledik. Sebahattin Ceyhun Bey’in doğru bir konuda Alim Bey’i uyardığını biz destekledik. Bunu 3-5 esnaf gözüyle değil canı yanan konuşur hakkını arar. Buradaki esnafın canı yanıyor. Alim Bey gelsin Asım Gündüz Caddesi’ni tek tek gezsin, hepsinin istediği tersine dönmesi yönünde. En azından buraya böylece bir akış olurdu. Kendi dükkanımıza gelemiyoruz biz. Yabancı nasıl buraya gelecek? Döner gazinoyu ışıklandırmanın bir anlamı yok. Buranın yerlisi mi bakacak bu ışıklara. Esnafın gelir seviyesi yüzde 50 düştü bu kimin umrunda. Sadece Sebahattin Ceyhun’un umrunda, Allah ondan razı olsun. Alim Bey, belediye başkanı olduktan sonra vazodan yukarı çıkıpta Asım Gündüz Caddesi’nde kaç esnafa uğrayıp esnafa sıkıntılarını sormuş mu?.Lütfen bizim sorunlarımıza kulak verilsin"
İmza kampanyasının halen devam ettiğini dile getiren esnaflar, konuya Vali Ali Çelik’in el atmasını istediler.

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