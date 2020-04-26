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Cadde ve bulvarlara maskesiz girilmesi yasaklandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 26.04.2020 11:06 | Son Güncelleme

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu şehir merkezinde maskesiz girilmesi yasaklanan yeni cadde ve bulvarları belirledi.Şanlıurfa il merkezinde daha önce bazı cadde ve sokaklara maskesiz girilmesi yasaklanmıştı.

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu şehir merkezinde maskesiz girilmesi yasaklanan yeni cadde ve bulvarları belirledi.
Şanlıurfa il merkezinde daha önce bazı cadde ve sokaklara maskesiz girilmesi yasaklanmıştı. İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni kararıyla Ramazan ayı tedbirlerine ek tedbirler olarak Atatürk Bulvarının tamamı, Şehit Nusret, SSK Caddesinde Direkli’ye kadar, Süleymaniye, Bağlarbaşı, Açıksu Caddeleri, Eyüp Peygamber Caddesinin Harran Kapı Mezarlığından şelale bölgesine kadar, 12 Eylül Caddesi, Akarbaşı ve ŞUTİM bölgesinde vatandaş ve işletme sahipleri için maske takma zorunluluğu getirildi.
Belirtilen yerlerde maskesiz dolaşan veya sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerini almayanlar hakkında, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezasının verileceği belirtildi. İşletmelerde meydana gelen aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılırken, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin yapılacağı aktarıldı.

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