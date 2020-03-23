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Cadde ve kaldırımlar dezenfekteli suyla temizlendi

ERZURUM HABERLERİ  | 23.03.2020 11:01 | Son Güncelleme

Aşkale Belediyesi, korana virüs sebebiyle alakalı alınan tedbirleri ilk günden beri ciddiyet içerisinde hayata geçirmeye devam ediyor.

Aşkale Belediyesi, korana virüs sebebiyle alakalı alınan tedbirleri ilk günden beri ciddiyet içerisinde hayata geçirmeye devam ediyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren ilçe merkezinde cadde ve kaldırımlar dezenfekte edilerek köpüklü suyla yıkandı. Yapılan uygulamadan hem esnaf hem de vatandaşlar memnuniyet duyduklarını belirtti.
Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış çalışmalarla alakalı bilgiler verdi. Yaptırmış, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgınıyla alakalı olarak ilk günden beri belediye personelimizle birlikte mesai gözetmeksizin gece gündüz çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Öncelikle kamu kurum ve kuruluş binalarını, hastaneleri, halk otobüslerini, özel okul servislerini, tren İstasyonunu, halkımızın toplu kullanım alanlarını ele aldık. Bu sabah itibari ile cadde ve kaldırımları dezenfekte ederek köpüklü suyla temizleme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Halkımızın sağlığı konusunda tüm imkanlarımızı seferber etmiş bulunmaktayız. Hemşehrilerimizden ricamız bu süreçte evlerinde kalmaları. Yetkililerin açıkladıkları kural ve kaidelere uymalarıdır" diye konuştu.
Aşkale Belediyesi ekipleri ilçe merkezindeki çalışmaların ardından mahalle ve sokakları dezenfekte edecek.

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