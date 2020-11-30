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Cadde ve sokaklar klorlu su ile yıkandı

BİLECİK HABERLERİ  | 30.11.2020 11:17 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde korona virüsüne karşı başlatılan dezenfekte çalışmaları devam ederken cadde ve kaldırımlar, klorlu ve deterjanlı suyla yıkanarak temizlendi.Pazaryeri Belediyesi’ne bağlı temizlik işleri ekipleri, dezenfekte çalışmalarının yanı sıra, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve kaldırımları klorlu, sabunlu suyla temizleme çalışması yapıyor.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde korona virüsüne karşı başlatılan dezenfekte çalışmaları devam ederken cadde ve kaldırımlar, klorlu ve deterjanlı suyla yıkanarak temizlendi.
Pazaryeri Belediyesi’ne bağlı temizlik işleri ekipleri, dezenfekte çalışmalarının yanı sıra, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve kaldırımları klorlu, sabunlu suyla temizleme çalışması yapıyor. Ekipler bu kapsamda merkez Bursa ve Bahattin Şeker caddelerinin yanı sıra ara sokaklarda temizlik, klorlu su ile yıkama çalışması gerçekleştirdi.

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