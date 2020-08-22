Cadde ve sokaklara bakım

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarım Hizmetleri ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Malatya genelinde cadde ve sokaklarda bakım onarım faaliyetleri aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından, farklı tür ve cinsten binlerce mevsimlik çiçeği toprakla buluşturulurken, bir yandan da yabani otlar parklardan ve kaldırımlardan temizlenerek daha güzel bir görünüm sağlanıyor.

“Bütün caddelerimizde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor”

Yapılan çalışmalar hakkında kısa bir açıklama yapan Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı Personeli Fuat Şengönül, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyemize ait olan bütün cadde ve sokakların temizlenmesini yapıyoruz. Bu çalışmalarımız kaldırım üzerinde çıkan yabani otların temizlenmesi, ağaç diplerinin çapalanması ve ağaç diplerinde çıkan yabani sürgünlerin temizlenerek vatandaşların daha ferah ve rahat bir şekilde kaldırımları kullanmasını amaçlıyoruz. Battalgazi İlçemizin Hanımınçiftliği caddesinde ekiplerimizle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Malatya genelinde Kışla, Fuzuli, Kanalboyu, Kernek, Emeksiz, Mehmet Buyruk ve bütün caddelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız esnasında görmüş olduğumuz eksiklikleri tespit ederek, tamamlıyoruz. Yılsonuna kadar bu çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde devam ettireceğiz” dedi.

Mahalle sakinlerinden teşekkürler

Hanımınçiftliği mahalle sakinlerinden Ünal Karaca ve Ali Özen, Büyükşehir Belediyesinin Hanımın çiftliği mahallesinde yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanına ve emeği geçen herkese teşekkürlerini belirttiler.

