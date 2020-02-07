YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Cadde ve sokaklarda bakım çalışması sürüyor

Cadde ve sokaklarda bakım çalışması sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 07.02.2020 14:04 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve 13 ilçenin tümündeki cadde ve sokaklarda bakım-onarım çalışmalarını sürdürüyor.Çevreye duyarlı çalışmalarını yürüten büyükşehir belediyesi ekipleri, kent genelinde bulunan kilit parke taşı olan sokaklar ile kaldırımlardaki bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.Büyükşehir belediyesi bünyesinde hizmet veren AYKOME Şubesi diğer kamu kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışma yürüterek özellikle doğalgaz, telekom ve enerji dağıtım şirketlerinin çalışma yaptığı daha önce kilitli parke taşı ile kaplanmış cadde ve sokakların altyapı kazılarından dolayı bozulan ve deforme olan kısımlarını tamir ederek kullanışlı hale getiriyor.Siverek ve Karaköprü’de bakım ve onarım sürüyorEnerji nakil hatlarının yer altına alındığı Siverek ve Karaköprü ilçesinde kazı çalışmaları nedeniyle bozulan kilit parkeli yollar Büyükşehir AYKOME ekiplerince tamir edilerek vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve 13 ilçenin tümündeki cadde ve sokaklarda bakım-onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Çevreye duyarlı çalışmalarını yürüten büyükşehir belediyesi ekipleri, kent genelinde bulunan kilit parke taşı olan sokaklar ile kaldırımlardaki bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Büyükşehir belediyesi bünyesinde hizmet veren AYKOME Şubesi diğer kamu kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışma yürüterek özellikle doğalgaz, telekom ve enerji dağıtım şirketlerinin çalışma yaptığı daha önce kilitli parke taşı ile kaplanmış cadde ve sokakların altyapı kazılarından dolayı bozulan ve deforme olan kısımlarını tamir ederek kullanışlı hale getiriyor.
Siverek ve Karaköprü’de bakım ve onarım sürüyor
Enerji nakil hatlarının yer altına alındığı Siverek ve Karaköprü ilçesinde kazı çalışmaları nedeniyle bozulan kilit parkeli yollar Büyükşehir AYKOME ekiplerince tamir edilerek vatandaşların hizmetine sunuluyor. İhtiyaç duyulan noktalarda yapılan tamirat çalışmalarında hasarlı kilit parke taşları zemin iyileştirmesi yapılarak yerlerine monte ediliyor. Kırılmış, parçalanmış kilit parke taşları ise yenileriyle değiştirilerek yenileniyor. Aynı zamanda bazı sokak ve caddelere yeni kaldırım çalışmaları yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Ekipleri bu kapsamda Siverek İlçesinde enerji hatlarının yer altına alındığı Ofis Mahallesinde kilitli parke olan cadde ve sokakların onarımının yanı sıra Karaköprü İlçesi Atakent Mahallesinde ise yine enerji hatlarının yer altına alındığı kaldırımlarda bakım ve onarım çalışmalarını yürütüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzurum'da çıkan yangında 3 ev ile ahır ve samanlık yandı

Erzurum'da çıkan yangında 3 ev ile ahır ve samanlık yandı

Bayrampaşa’da “Sağlık Sporda, Bağlan Hayata Projesi”nin final konferansı gerçekleşti

Bayrampaşa’da “Sağlık Sporda, Bağlan Hayata Projesi”nin final konferansı gerçekleşti

Manisa’da karabuğday ürünlerine büyük ilgi

Manisa’da karabuğday ürünlerine büyük ilgi

Niksar’da fırtına evin çatısını uçurdu

Niksar’da fırtına evin çatısını uçurdu

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 7 Şubat Cuma

İmsak
05:55
Sabah
07:16
Öğle
12:44
İkindi
15:36
Akşam
18:02
Yatsı
19:18

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Edanur Eczanesi
Merkez
Gizem Kara Eczanesi
Merkez
İşgör Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Yabir Eczanesi
Merkez
Demirkol Eczanesi
Akcakale
Ümit Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Ekinci’den Milli Eğitim Müdürü Yağan’a Hayırlı Olsun Ziyareti

Başkan Ekinci’den Milli Eğitim Müdürü Yağan’a Hayırlı Olsun Ziyareti

Öğrenciler Rafadan Tayfa’yı ilgiyle izledi

Öğrenciler Rafadan Tayfa’yı ilgiyle izledi

Siverek’te Çanakkale Zaferi Kutlandı

Siverek’te Çanakkale Zaferi Kutlandı

Kampüs FM Frekans Değiştirdi

Kampüs FM Frekans Değiştirdi

Urfa’yı 1988 korkusu sardı

Urfa’yı 1988 korkusu sardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.