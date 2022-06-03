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Caddedeki ağaca toplanan arı kolonisini itfaiye ekipleri kovana aktardı

03.06.2022 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Caddedeki ağaca toplanan arı kolonisini itfaiye ekipleri kovana aktardı

Kahramankazan'da ağaçta toplanan arı kolonisi, itfaiye ekipleri tarafından kovana aktarıldı.

29 Mayıs Caddesi'ndeki bir ağaca arıların oğul verdiğini gören esnaf, çevredekilerin zarar görmemesi için itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi arıcı kıyafeti giyerek sepet yardımıyla çam ağacındaki arı kolonisini kovana aktardı.

Esnaf Serdar Bilgili, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin de arıcı olduğunu ancak çam ağacının yüksek olması nedeniyle kendi imkanlarıyla arıları alamadığını söyledi.

Bilgili, "Arı kolonisi yerde toplanmaya ve kafeye gelen müşterilere saldırmaya başlayınca biz de itfaiyeden yardım istedik. Onlar da arı kolonisini bulunduğu yerden kovana aktardı." dedi.

Arıların doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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