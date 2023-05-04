Caddelerde biriken sular sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı

Eskişehir’i sabah saatlerinden itibaren etkisi altına alan yağışlı hava, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi’nde bulunan Kafkas Caddesi’nde büyük su birikintilerine neden oldu. Caddede oluşan geniş su birikintileri trafikteki sürücülere zor anlar yaşatırken, vatandaşlar araçların sıçrattığı sulardan korunmaya çalıştı. Vatandaşların kaldırım kenarlarına kadar yükselen yağmur sularından dolayı yürümekte zorlandığı görüldü. Yollarda bulunan kasislerin yolla birleştiği noktalarında da su birikintileri meydana geldi. Oluşan su birikintileri nedeniyle araçların yolda geçişi zorlaştı.

Öte yandan Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün verilene göre, bugün akşam saatlerinde ve yarın çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.

