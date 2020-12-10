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Çadırda yaşayan aileye Kaymakamlık sahip cıktı

ANTALYA HABERLERİ  | 10.12.2020 14:06 | Son Güncelleme

Korkuteli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Küçükköy’de 1,5 yıldır çadırda yaşayan Ali Akın’a Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden talep edilen barınma yardımı kapsamında ev yapımına destekçi oldu.

Korkuteli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Küçükköy’de 1,5 yıldır çadırda yaşayan Ali Akın’a Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden talep edilen barınma yardımı kapsamında ev yapımına destekçi oldu. Kaymakam Ömer Çimşit ve Ak Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaklar, Küçükköy mahallesinde incelemelerde bulundu.
Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, “Barınma yardımı kapsamında Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına sunmuş oldukları barınma yardımı talebinin kabul edilerek Küçükköy mahallesinde yaşayan Akın ailesine ev yapmak için 25 bin TL destek geldiğini söyledi. Cimşit, " Bunun yanında Kaymakalık sosyal yardımlaşma vakfı tarafından da bizde 25 bin TL destekte bulunduk. Sosyal Devlet olmanın gereğini somut bir şekilde yerine getirmiş olmanın gönül rahatlığı ile Akın ailesi evini yapmaya devam ediyor. Yeni evin yapımının tamamlanmasıyla Akın ailesi yeni evinde geçecek. Kendilerine hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.’ dedi.
1,5 Yıl çadırda yaşayan Ali Akın ise " Devletimizden razı olsun. 1,5 yıldır çadırda yaşam mücadelesi veriyorduk. Devletim bana sahip çıktı ve bize maddi olarak 50 Bin TL destekte bulundu. Evimizin yapımı devam ediyor ve başımı sokacak sıcak bir yuvaya kavuşacağız. Kaymakamımız Ömer Çimşit ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim” dedi.

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