YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Çadırda yaşayan çocuklar üşümeyecek

Çadırda yaşayan çocuklar üşümeyecek

04.02.2021 08:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Tuzla Mahallesinde çadırlarda yaşayan çocuklara giysi yardımı yapıldı.İyilik Ören Grubu yöneticisi olan Ferda Yertut, Mersin’in Yenişehir Kaymakamı Mustafa Kılıç’ın yönlendirmesiyle Adana’nın Karataş Kaymakamı Fatih Ayaz’ı ziyaret ettiklerini ve ona çadır kentlerde yaşayan çocuklara kendilerinin ördükleri atkı, bere, süveter ve ceketleri dağıtmak istediklerini bildirdiklerini söyledi.

Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Tuzla Mahallesinde çadırlarda yaşayan çocuklara giysi yardımı yapıldı.
İyilik Ören Grubu yöneticisi olan Ferda Yertut, Mersin’in Yenişehir Kaymakamı Mustafa Kılıç’ın yönlendirmesiyle Adana’nın Karataş Kaymakamı Fatih Ayaz’ı ziyaret ettiklerini ve ona çadır kentlerde yaşayan çocuklara kendilerinin ördükleri atkı, bere, süveter ve ceketleri dağıtmak istediklerini bildirdiklerini söyledi. Kaymakam Fatih Ayaz’ın desteğiyle Karataş’ın Tuzla Mahallesine çadırlarda yaşayan 1562 çocuğa atkı, bere, süveter ve ceket dağıttıklarını belirtti.
Kendi çocuğu Hayricana’nın verilen bir ödülü bir çocuğa vermesiyle başlayan iyilik örme hareketini 23 yıldır sürdürdüğünü, tek başına çıktığı bu yolda şuan Türkiye’nin her tarafından 700 gönüllüye ulaştıklarını ifade eden Ferda Yertut, “Grubumuza gerek yün, iplik desteği veren sponsorlara ve örme işinde destek olan gönüllülere çok teşekkür ediyoruz. Sayımız giderek artmaktadır. Sosyal sorumluluk projemizde üşüyen çocuk kalmayana dek bu güzellikleri dostlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm dostlara teşekkür ediyoruz. Tuzla etkinliğimize büyük destek veren Karataş Kaymakamı Sayın Fatih Ayaz Beye de şükranlarımız sunuyoruz” diye konuştu.
Sadece Adana’da değil Türkiye’nin bir çok yerinde bu yardımları yaptıklarını ifade eden Yertut, ”Tek başına çıktığımız bu yolda sesimizi duyan ve yardıma koşan, bu işi çok seven dostlarımızla iyilik örmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü çiftten evlilik sürprizi! Ünlü çiftten evlilik sürprizi!
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldıBalık tutarken elektriğin akımına kapıldı
1/

Adana Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:10
Sabah
07:32
Öğle
12:58
İkindi
15:48
Akşam
18:13
Yatsı
19:30

Adana Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Adıyaman Eczanesi
Seyhan
Akşam Eczanesi
Seyhan
Canbolat Eczanesi
Seyhan
Çağlayan Eczanesi
Seyhan
Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Selda Eczanesi
Seyhan
Şadiye Cemil Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yunusemre’de yağış seferberliği

Yunusemre’de yağış seferberliği

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Diğer Haberler

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Seyhan Belediye Meclisinde 4 madde karara bağlandı

Seyhan Belediye Meclisinde 4 madde karara bağlandı

Başkan Erdem: "Ceyhan’a hizmet için hemfikiriz"

Başkan Erdem: "Ceyhan’a hizmet için hemfikiriz"

GÜNCELLEME - Adana'da silahlı kavgada aynı aileden 7 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Adana'da silahlı kavgada aynı aileden 7 kişi yaralandı

Karalar: "Kasaya ve kapıya sahip çıkmayan batar"

Karalar: "Kasaya ve kapıya sahip çıkmayan batar"

Yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti

Yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.