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Cafer Paşa Darülkurrası’nın restorasyonuna 1 milyon 113 bin TL ödenek

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.08.2020 14:02 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ali Çelik’in 1579-1582 yıllarında inşa edilen Cafer Paşa Darülkurrası’nın (Kur’an Okuma Yeri) restorasyonuna destek kararı üzerine İl Özel İdaresi tarafından Kütahya Belediyesine 1 milyon 113 bin TL ödenek tahsis edildiği bildirildi.Valilik tarafından kamulaştırma yapılmasının ardından Kütahya Belediyesinin restorasyonuna başladığı Alipaşa Mahallesi, Balıklı Caddesi’nde bulunan Cafer Paşa Darülkurrası’nda restorasyon çalışmaları aralıksız sürüyor.Tarihi yapıda incelemelerde bulunarak restorasyon çalışmalarının son durumu hakkında yerinde bilgiler alan Vali Ali Çelik, klasik Osmanlı mimarisinin ender örneklerinden biri olan darülkurranın restorasyonuna destek verilmesi için İl Özel İdaresine talimat verdi.“1 Milyon 113 Bin TL ödenek tahsis edildi”Vali Çelik’in destek kararı üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi, Taşınmaz Kültür Varlıklarının korunmasına ait katkı payına dair yönetmelik doğrultusunda 1 Milyon 113 Bin TL ödenek tahsis etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik’in 1579-1582 yıllarında inşa edilen Cafer Paşa Darülkurrası’nın (Kur’an Okuma Yeri) restorasyonuna destek kararı üzerine İl Özel İdaresi tarafından Kütahya Belediyesine 1 milyon 113 bin TL ödenek tahsis edildiği bildirildi.
Valilik tarafından kamulaştırma yapılmasının ardından Kütahya Belediyesinin restorasyonuna başladığı Alipaşa Mahallesi, Balıklı Caddesi’nde bulunan Cafer Paşa Darülkurrası’nda restorasyon çalışmaları aralıksız sürüyor.
Tarihi yapıda incelemelerde bulunarak restorasyon çalışmalarının son durumu hakkında yerinde bilgiler alan Vali Ali Çelik, klasik Osmanlı mimarisinin ender örneklerinden biri olan darülkurranın restorasyonuna destek verilmesi için İl Özel İdaresine talimat verdi.

“1 Milyon 113 Bin TL ödenek tahsis edildi”
Vali Çelik’in destek kararı üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi, Taşınmaz Kültür Varlıklarının korunmasına ait katkı payına dair yönetmelik doğrultusunda 1 Milyon 113 Bin TL ödenek tahsis etti. Anadolu ve Rumeli Beylerbeyliği görevlerinde bulunan Cafer Paşa tarafından yaptırılan, sanat tarihi açısından önemli bir yerde duran ve pek çok yönüyle farklılıklar gösteren ayrıcalıklı niteliklere sahip Cafer Paşa Darülkurrası, restorasyonunun tamamlanmasının ardından tarihteki amacına uygun işlev kazandırılarak kullanıma uygun hale getirileceği belirtildi.

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