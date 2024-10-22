Çağla Şıkel açık açık anlattı! "Cinnet geçirip kapıları kırmadım mı kırdım!"

Çağla Şıkel, Ceyda Düvenci’nin sunuculuğunu yaptığı Bambaşka Sohbetler’e konuk oldu.

Şıkel sosyal medyada zaman zaman Emre Altuğ ile evliliğinden olan 2 oğluyla geçirdiği eğlenceli zamanları paylaşıyor. Düvenci de ünlü isme oğullarıyla ilişkilerini sorduç

Ünlü sunucu, oğlu Kuzey’in ergenlik dönemi tavırlarına sinirlendiği için kapıya vurduğu elinin kırıldığını itiraf etti.

Çağla Şıkel konuşmasında "Cinnet geçirmedim mi? Tabii ki de geçiriyorum. Kapıları kırmadım mı? Kırmışımdır. Hepsi deneyerek, baktım kapı kırdım bir şey değişti mi? Asla değişmedi. Demek ki o kapıyı kırmak sadece benim elime zarar veriyor. Elimi de kırdım. Gerçekten öyle vurmuşum" dedi.

Şıkel devamında ise "Ne oldu? Çocuk orada bilgisayar oynamaya devam etti, ben gittim atel taktırdım! Baktım ki o el oraya vurulmayacak. Bir ergenle inatlaşma demişlerdi, ondan beklediğin şey saygı ve değer. Alamayacaksın Çağla, uğraşma. O esnada olmayacak" ifadelerini kullandı.

Çağla Şıkel oğlunun aşık olduğunu da söyleyerek "Ben bu kadar uzun süren bir şey bu yaşta bilemiyorum müthiş ferahlatıyor beni. Nasıl bir şey olduğunu anlamadan kız arkadaşı oldu" dedi.