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Çağlar’dan, Dim’e ziyaret

KİLİS HABERLERİ  | 09.07.2020 11:43 | Son Güncelleme

Kilis Basın Cemiyeti (KBC) Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kilis İl Temsilcisi Nezir Çağlar, KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’i ziyaret etti.Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Alanya’ya giden KBC Başkanı Çağlar, KGK Genel Başkanı Dim’in sahibi olduğu Dim Medya A.Ş.’yi de ziyaret etti.

Çağlar’dan, Dim’e ziyaret

Kilis Basın Cemiyeti (KBC) Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kilis İl Temsilcisi Nezir Çağlar, KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’i ziyaret etti.
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Alanya’ya giden KBC Başkanı Çağlar, KGK Genel Başkanı Dim’in sahibi olduğu Dim Medya A.Ş.’yi de ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim tarafından Yeni Alanya Gazetesi, Dim TV ve Dim Radyo gibi medya kuruluşlarının bulunduğu Dim Medya A.Ş. binasını gezdirildi. Uzun ve dostane bir sohbet ortamı içerisinde geçen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KGK Genel Başkanı Dim, "Kilis İl Temsilcimiz Nezir Çağlar’ın beni memleketim Alanya’da ziyaret etmesinden çok mutlu oldum. Nezir Çağlar kardeşimiz yıllardan beri ata-baba mesleği olan gazetecilik sektörü ile hakkıyla iştigal etmektedir. Bu sebeple de KGK olarak teşkilatlandığımız dönemde Nezir Çağlar’ı tercih etmemizin esas sebebi de budur. KGK olarak Nezir Çağlar kardeşimle güzel işler yapacağız" diye konuştu.
Misafirperverliğinden ötürü KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’e teşekkür eden Çağlar, "KGK Kilis İl Temsilciliği görevine atandığım günden bu yana bir genel başkandan ziyade bir abi olan Mehmet Ali Dim başkanıma çok teşekkür ediyorum. Alanya’da çok güzel ve nezih bir medya binası ile Alanya halkına hizmet ediliyor. Çok iddialı ve başarılı bir medya şirketi yönetiliyor. Alanya’da bizleri misafir eden Genel Başkanımız Mehmet Ali Dim’e teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim" ifadesini kullandı.

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