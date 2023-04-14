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  4. Çağlayan Adliyesi personelini taşıyan servis aracının kaza yaptığı anlar kamerada

Çağlayan Adliyesi personelini taşıyan servis aracının kaza yaptığı anlar kamerada

14.04.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli’nde 4 kişinin yaralandığı Çağlayan Adliyesi personelini taşıyan servisin kaza yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde kontrolden çıkan aracın devrilerek sürüklendiği görülüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikameti Cebeci Tüneli’nde saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada, 35 AFJ 453 plakalı otomobil seyir halindeyken aniden frene basmış, ani fren nedeniyle otomobilin arkasından gelen ve Çağlayan Adliyesi personellerini taşıyan servis aracı, manevra yapamayarak çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle servis aracı yan yatmıştı. Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulans ile çevredeki hastanelere sevk edilmişti. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

KAZA ANININ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

4 kişinin yaralandığı kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde servis minibüsünün önündeki araca çarparak yan yattığı ve bir süre sürüklendiği görülüyor.

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