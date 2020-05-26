Çağlayan İlkokulu idaresi ve öğretmenleri öğrencilerini evlerinde ziyaret etti

“Sen Yeter ki Evde Kal, Biz Sana Geliriz” sloganıyla, Çağlayan İlkokulu idaresi ve öğretmenleri öğrencilerin yaşadıkları köylere giderek ayaküstü de olsa çocukları ziyaret edip hasret giderdiler.

Yaklaşık 2 aydır evlerinde kalan çocukların akademik çalışmalarının yanında, sosyal ve ruhsal yönlerinin de ihmal edilmemesi noktasında velilerle görüş alışverişi yaptılar.

Okul Müdürü İhsan Ünlü, kendileriyle uzaktan eğitim yoluyla sanal ortamda görüştükleri öğrencileriyle yüz yüze görüşmenin moral motivasyon açısından çok büyük fayda sağlayacağı bilinciyle böyle bir uygulamaya gittiklerini ifade etti.

Öğretmenler ise, çocukların yaşadıkları ortamı ve şartları bizzat yerinde görmenin kendileri açısından önemli olduğunu ve empati yapmalarına katkı sağladığını belirttiler. Onları çok sevdiklerini ifade eden öğretmenler, rutin olarak bu ziyaretlerin devam edeceğini söylediler.

Velilerle de görüşen öğretmenler, gerek eğitim noktasında gerekse farklı konularda herhangi bir sorunlarının olup olmadığını sordular, görüş alışverişinde bulundular. Bu arada Ramazan Bayramı münasebetiyle velilerin bayramları tebrik edildi; çocuklara hediyeler verildi.

