YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Çağlayan İlkokulu idaresi ve öğretmenleri öğrencilerini evlerinde ziyaret etti

Çağlayan İlkokulu idaresi ve öğretmenleri öğrencilerini evlerinde ziyaret etti

ERZİNCAN HABERLERİ  | 26.05.2020 13:41 | Son Güncelleme

“Sen Yeter ki Evde Kal, Biz Sana Geliriz” sloganıyla, Çağlayan İlkokulu idaresi ve öğretmenleri öğrencilerin yaşadıkları köylere giderek ayaküstü de olsa çocukları ziyaret edip hasret giderdiler.Yaklaşık 2 aydır evlerinde kalan çocukların akademik çalışmalarının yanında, sosyal ve ruhsal yönlerinin de ihmal edilmemesi noktasında velilerle görüş alışverişi yaptılar.Okul Müdürü İhsan Ünlü, kendileriyle uzaktan eğitim yoluyla sanal ortamda görüştükleri öğrencileriyle yüz yüze görüşmenin moral motivasyon açısından çok büyük fayda sağlayacağı bilinciyle böyle bir uygulamaya gittiklerini ifade etti.Öğretmenler ise, çocukların yaşadıkları ortamı ve şartları bizzat yerinde görmenin kendileri açısından önemli olduğunu ve empati yapmalarına katkı sağladığını belirttiler.

“Sen Yeter ki Evde Kal, Biz Sana Geliriz” sloganıyla, Çağlayan İlkokulu idaresi ve öğretmenleri öğrencilerin yaşadıkları köylere giderek ayaküstü de olsa çocukları ziyaret edip hasret giderdiler.
Yaklaşık 2 aydır evlerinde kalan çocukların akademik çalışmalarının yanında, sosyal ve ruhsal yönlerinin de ihmal edilmemesi noktasında velilerle görüş alışverişi yaptılar.
Okul Müdürü İhsan Ünlü, kendileriyle uzaktan eğitim yoluyla sanal ortamda görüştükleri öğrencileriyle yüz yüze görüşmenin moral motivasyon açısından çok büyük fayda sağlayacağı bilinciyle böyle bir uygulamaya gittiklerini ifade etti.
Öğretmenler ise, çocukların yaşadıkları ortamı ve şartları bizzat yerinde görmenin kendileri açısından önemli olduğunu ve empati yapmalarına katkı sağladığını belirttiler. Onları çok sevdiklerini ifade eden öğretmenler, rutin olarak bu ziyaretlerin devam edeceğini söylediler.
Velilerle de görüşen öğretmenler, gerek eğitim noktasında gerekse farklı konularda herhangi bir sorunlarının olup olmadığını sordular, görüş alışverişinde bulundular. Bu arada Ramazan Bayramı münasebetiyle velilerin bayramları tebrik edildi; çocuklara hediyeler verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinirle tekme attığı korkuluklarla birlikte dereye yuvarlandı Sinirle tekme attığı korkuluklarla birlikte dereye yuvarlandı
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktuYavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan Namaz Vakitleri 26 Mayıs Salı

İmsak
03:04
Sabah
04:52
Öğle
12:24
İkindi
16:19
Akşam
19:46
Yatsı
21:27

Erzincan Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Salı

Murat Eczanesi
Merkez
Özkan Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Erzincan'da köpeğe çarpıp şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Erzincan'da köpeğe çarpıp şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Erzincan’da berber ve kuaförler iş başı yaptı

Erzincan’da berber ve kuaförler iş başı yaptı

Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan işkollarının faaliyete başlaması hakkında duyuru

Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan işkollarının faaliyete başlaması hakkında duyuru

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.