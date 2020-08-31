YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Çağlayancerit Ayran Pınarı Festivali pandemi nedeniyle bu yıl iptal

Çağlayancerit Ayran Pınarı Festivali pandemi nedeniyle bu yıl iptal

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 31.08.2020 17:51 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde düzenlenen Ayran Pınarı Festivali, korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl iptal edildi.Doğal güzellikleri ve zengin su kaynakları bakımından önemli bir yere sahip olan Çağlayancerit ilçesi, yaz-kış vatandaşların ilgisini çekiyor.

Çağlayancerit Ayran Pınarı Festivali pandemi nedeniyle bu yıl iptal

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde düzenlenen Ayran Pınarı Festivali, korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl iptal edildi.
Doğal güzellikleri ve zengin su kaynakları bakımından önemli bir yere sahip olan Çağlayancerit ilçesi, yaz-kış vatandaşların ilgisini çekiyor. İlçe sınırlarında yer alan yer alan Ayran Pınar bölgesinde geçen yıl Çağlayancerit Belediyesi tarafından düzenlenen festival bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.
Yurt dışından ve Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen gurbetçilerin ilgisini çeken festivalde, Türk Halk Müziği konseri ve çeşitli gösteriler düzenleniyordu.

Çağlayancerit Ayran Pınarı Festivali pandemi nedeniyle bu yıl iptal

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!
Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdıDrone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Selahattin’i gönderdi
Kayserispor Selahattin’i gönderdi
Trakya çiftçisinin yüzünü yerli mısır "aga" güldürecek
Trakya çiftçisinin yüzünü yerli mısır "aga" güldürecek
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Balıkesir'de "vira bismillah" diyecek balıkçılar palamut bolluğundan umutlu
Balıkesir'de "vira bismillah" diyecek balıkçılar palamut bolluğundan umutlu
Devasa obruk görenleri korkuttu
Devasa obruk görenleri korkuttu
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 31 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:30
Sabah
05:55
Öğle
12:38
İkindi
16:16
Akşam
19:10
Yatsı
20:30

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Pazartesi

Aslanbey Eczanesi
Dulkadiroglu
Ceren Eczanesi
Onikisubat
Kaya Alp Eczanesi
Onikisubat
Su Eczanesi
Onikisubat
Şerefoğlu Eczanesi
Dulkadiroglu
Yatılı Bölge Eczanesi
Onikisubat
Elif Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.