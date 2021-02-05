Çağrı merkezi çözüm merkezine dönüştü

Esenyurt Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için çalışmalarına 7 gün 24 saat aralıksız devam ediyor. Vatandaşlar ile belediye arasında iletişim ağı olan Çağrı Merkezi, 29 Ekim 2020 tarihinde kuruldu ve aylık yaklaşık 60 bin Esenyurtlunun çağrısına yanıt veriyor. Çağrı Merkezi, vatandaşların talep ve şikayetlerini çözüm sürecinin sonuna kadar takip ediyor.

Covid-19 salgını ile birlikte yoğunluğun arttığı Esenyurt Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü; Talep ve Şikayet Bildirimleri, Geri Dönüş Sağlanması, BİMER Müracaatlarını Kayıt-Takip-Sonuçlandırma, Bilgi Edinme ve Müracaatlarını Kayıt-Takip-Sonuçlandırma gibi birçok alanda vatandaşlara hizmet sunuyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren birimler olan Çağrı Merkezi ve Acil Çözüm Merkezi, aylık yaklaşık 60 bin vatandaşın çağrısına yanıt vererek, ilgili birimlere aktarıyor. Türkiye’nin en kalabalık ilçelerinden olan Esenyurt’ta 2020 yılında yapılan nüfus sayımına göre 957 bin 398 kişi ikamet ediyor. Yaklaşık 1 milyon nüfusa hizmet veren Esenyurt Belediyesi, önceki dönemlerde olmayan Çağrı Merkezi’ni geçtiğimiz yılın Ekim ayında hizmete alarak vatandaşların yüzde 6.2’sine Çağrı Merkezi üzerinden hizmet veriyor.