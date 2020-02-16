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Çağrışan’a Büyükşehir eli değiyor

BURSA HABERLERİ  | 16.02.2020 12:12 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya’nın Çağrışan Mahallesi’nde, altyapı ve dere ıslahı ile kavşak ve köprüyü bünyesinde barındıran çalışmalarla ilgili proje hazırlıklarına başladı.Tüm ilçelerde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelip sorunları ilk ağızdan dinleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanyalı muhtarlar buluşmasında Çağrışan Mahalle Muhtarı Ahmet Gün’ün dile getirdiği, altyapı, dere ıslahı ve Mudanya yoluna bağlantı ile ilgili sorunları yerinde inceledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya’nın Çağrışan Mahallesi’nde, altyapı ve dere ıslahı ile kavşak ve köprüyü bünyesinde barındıran çalışmalarla ilgili proje hazırlıklarına başladı.
Tüm ilçelerde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelip sorunları ilk ağızdan dinleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanyalı muhtarlar buluşmasında Çağrışan Mahalle Muhtarı Ahmet Gün’ün dile getirdiği, altyapı, dere ıslahı ve Mudanya yoluna bağlantı ile ilgili sorunları yerinde inceledi. Beraberindeki Ulaşım Dairesi Başkanı Gazali Şen ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Murat Akdaş ile birlikte Çağrışan’a gelen Başkan Aktaş’ı, Çağrışan Muhtarı Ahmet Gün karşıladı. Altyapı, dere ıslahı ve imar ile ilgili sorunları bizzat yerinde gören Başkan Aktaş, mahallenin Mudanya yoluna çıkış noktası olarak yapılması planlanan kavşak alanında da incelemelerde bulundu.
Çok yönlü çalışma
İncelemenin ardından bölgede yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, muhtarlar buluşmasında Çağrışan Muhtarı Ahmet Gün’ün dile getirdiği, altyapı, ulaşım ve dere ıslahı ile ilgili sorunları yerinde gördüklerini söyledi. İlgili birim amirlerinin de Çağrışan’da hazır bulunduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Burada problem şu; bayındırlık zamanında mevzi imar ile yapılmış villalar, konutlar var. Köy yerleşim alanı var. Beraberinde farklı okul projeleri ve vakti zamanında onayları geçmiş okullar var. Bölgede 5-6 tane özel okul var. Bunların tamamını bir bütün olarak ele aldığınız zaman ciddi bir sirkülasyon ile alakalı problem var, kargaşa var. Tabii yıllara sari olarak yapılmış. Bunların hepsini bir bütünlük içerisinde hem altyapı olarak, üstyapı olarak ve yol olarak toparlamak gerekiyor. Yolda işgaller de var. Gerekli tebligatları kişilere de bildireceğiz. Burada inşallah yapacağımız çok ağır ve maliyetli bir uygulama ile beraber bunların düzene girmesini arzu ediyoruz. Ama ben özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Tüm vatandaşlarımızın imar kurallarına uygun bir şekilde hareket etmesi kaçınılmaz bir gerçek. Bu şekilde uyarlarsa bizim işimiz daha da kolaylaştırmış olur. Çünkü yapacağınız çok ciddi bir altyapı, dere ıslahı ve beraberinde de köprü ve kavşak maliyeti var. İnşallah kısa zamanda projelendirip, çalışmayı da hayata geçireceğiz. Bu arada otoyol çalışması da bu bölgeye tekabül ettiği için biz otoyoldan kamu-özel ortaklığından da bir haber bekliyoruz, dilekçeyle sunduk. Açıkçası onların yapacağı çalışmanın muhteviyatını da bu çalışma ile bütünleştirmek gerekiyor. Yapacağımız çalışmaların şimdiden bölgeye hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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