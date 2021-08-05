SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Çağtay Kurukalıp kimdir, kaç yaşında? Çağtay Kurukalıp hangi mevkide oynuyor?

Çağtay Kurukalıp kimdir, kaç yaşında? Çağtay Kurukalıp hangi mevkide oynuyor?

05.08.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Kasımpaşa’nın genç yıldızı Çağtay Kurukalıp ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, Çağtay Kurukalıp’ın bonservis bedeli ödenmeden sarı-lacivertli takıma katıldığı belirtildi.

Çağtay Kurukalıp kimdir, kaç yaşında? Çağtay Kurukalıp hangi mevkide oynuyor?

Futbola Kasımpaşa’nın alt yapısında başlayan Çağtay Kurukalıp, 2018’de A takıma kadar yükselerek, dikkatleri üzerine çekti. Süper Lig'de henüz hiç maça çıkamayan Çağtay Kurukalıp, Kasımpaşa'nın U21 klasmanında 10, U19'da ise 9 maç oynadı. Çağtay Kurukalıp, 7 Türkiye Kupası maçında forma şansı bulabildi.

ÇAĞTAY KURUKALIP KİMDİR?

24 Şubat 2002'de İstanbul’da doğan Çağtay Kurukalıp, futbola Kasımpaşa'nın alt yapısında başladı. 2018'de U21 takımıyla maçlara çıkan Çağtay Kurukalıp, 2018'de A takıma yükselmeyi başardı. 1,72 boyundaki başarılı sol bek, 5 Ağustos 2021’de Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İŞTE FENERBAHÇE'DE YAPILAN AÇIKLAMA

"Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp'ı bonservissiz olarak renklerine kattı.

Kulübümüzün 3 sezonluk sözleşme imzaladığı Çağtay Kurukalıp'a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz.

Fenerbahçe'ye hoş geldin Çağtay!”

Çağtay Kurukalıp kimdir, kaç yaşında? Çağtay Kurukalıp hangi mevkide oynuyor?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Guidetti: Türk halkı bu takımla gurur duymalıGuidetti: Türk halkı bu takımla gurur duymalı
PARTNEREşine seslendi: Evimiz yanabilir ama üzülme!Eşine seslendi: Evimiz yanabilir ama üzülme!
F.Bahçe'nin yeni hocası İstanbul'daF.Bahçe'nin yeni hocası İstanbul'da
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Alevler yükseliyor! Tahliyeler yeniden başladı

Alevler yükseliyor! Tahliyeler yeniden başladı

Sabaha karşı kötü haberi verdi: "Alevler evi sardı"

Sabaha karşı kötü haberi verdi: "Alevler evi sardı"

Süper Lig'de bomba patlıyor! Falcao ezeli rakibe gidiyor

Süper Lig'de bomba patlıyor! Falcao ezeli rakibe gidiyor

Altay, Serge Arnaud Aka'yı kadrosuna kattı

Altay, Serge Arnaud Aka'yı kadrosuna kattı

İşte Fenerbahçe'nin yeni stoper adayı

İşte Fenerbahçe'nin yeni stoper adayı

Yeni transfer İstanbul'a geliyor

Yeni transfer İstanbul'a geliyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İdmana bile almadılar! Geri dönüyor

İdmana bile almadılar! Geri dönüyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Korkutan pozisyon! Filenin Sultanları maçta kafa kafaya çarpıştı

Korkutan pozisyon! Filenin Sultanları maçta kafa kafaya çarpıştı

CANLI: Türkiye - Rusya

CANLI: Türkiye - Rusya

''Terim, bana çanta içinde 500 bin dolar verdi''

''Terim, bana çanta içinde 500 bin dolar verdi''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.