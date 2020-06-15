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  4. Cahit Zarifoğlu Millet Kütüphanesi hizmete açıldı

Cahit Zarifoğlu Millet Kütüphanesi hizmete açıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.06.2020 12:38 | Son Güncelleme

Arnavutköy Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Cahit Zarifoğlu Millet Kütüphanesi, öğrencilerin hizmetine açıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla birçok şehirde millet kütüphaneleri, tüm hızıyla açılmaya devam ediyor.

Arnavutköy Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Cahit Zarifoğlu Millet Kütüphanesi, öğrencilerin hizmetine açıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla birçok şehirde millet kütüphaneleri, tüm hızıyla açılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Arnavutköy Belediyesi tarafından açılan 23 bin kitaplı Millet Kıraathanesi ve Şehir Kütüphanesi, 2 bin kitaplı Arnavutköy Millet Kıraathanesi ve son olarak 4 bin 500 kitaplı Cahit Zarifoğlu Millet Kütüphanesi hayata geçirildi.

Cahit Zarifoğlu’nun ismi Arnavutköy’de yaşatılıyor
Arnavutköy Belediyesi tarafından Yedi Güzel Adam’dan biri olan Cahit Zarifoğlu’nun isminin verildiği kütüphane, Kovid-19 sürecinde tamamlandı. Normalleşme süreciyle kapılarını ziyaretçilere açan Cahit Zarifoğlu Millet Kütüphanesi, ilk ziyaretçilerini ağırladı. İçerisinde; kişisel gelişim, felsefe, sosyoloji, ekonomi, yabancı dil, edebiyat, dünya klasikleri ve tarih türünde birçok kitabı barındırıyor.

“4. millet kütüphanemizi açtık”
"Yeni millet kütüphanemizi Cahit Zarifoğlu ismiyle açtık" diyen Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı: “Bugüne kadar Arnavutköy Merkez, Taşoluk, Bolluca ve son olarak da çok güzel bir şairimizin, hepimizin beğenerek okuduğu rahmetli Cahit Zarifoğlu’nun ismini taşıyan 4. millet kütüphanemizi açmış olduk. Buralarda dileyen herkes kitap okumanın hazzını, alışkanlığını elde edecek. Burada gençlerimize çalışma alanları oluşturduk. Hatta gruplarla çalışma alanları oluşturduk. Gelecekte daha başarılı insan olmanın da temellerini atacaklar. Tabi herkesin evinde çalışma ortamı vardır. Ama bizde alternatif olsun diye bu alanlarımızı oluşturduk. Bundan böyle millet kütüphanelerimizin sayılarını artırarak devam edeceğiz. Tabii ki bu mekan; millet kütüphanesi olmanın yanında, vefa anlamında da edebiyat tarihimizin unutulmaz sinemalarından Rahmetli Cahit Zarifoğlu’nun ismini taşıyacak” diye konuştu.

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