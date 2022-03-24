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"Çaka Bey'den Günümüze İzmir Sempozyumu" başladı

24.03.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Turan Gökçe: - "705 yıl boyunca İzmir, bünyesinde barındırdığı farklılıkları zenginlik sayan, onları bir arada tutan hoşgörü ortamını ideal ölçülerde yaşatan gerçek anlamda bir şehir oldu" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Bu şehrin Müslüman ve Türk kimliği ön planda, bu 1081 yılından itibaren bu şekilde"

İZMİR (AA) - Türk Tarih Kurumu (TTK) ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından düzenlenen ve dört gün sürecek, "Şehir Kültür ve Medeniyet: Çaka Bey'den Günümüze İzmir" sempozyumu başladı.

İKÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Turan Gökçe, üniversitedeki Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılışında yaptığı konuşmada, İzmir'in Malazgirt Zaferi'nden 10 yıl sonra Türk varlığına sahne olduğunu ve Çaka Bey ile tesis edilen Türk hakimiyetinin 17 yıl sürdüğünü anlattı.

Gökçe, İzmir'i gerçek anlamda tanıtabilmek adına bu sempozyumu düzenlediklerini ifade ederek, 4 gün boyunca kenti her yönüyle ele alacaklarını dile getirdi.

Çaka Bey'in İzmir ve çevresinde, şehir kültüründe önemli izler bıraktığını sonrasında kentin Aydınoğulları tarafından yeniden fethedildiğini aktaran Gökçe, şunları belirtti:

"Aydınoğlu Mehmet Bey 1317’de Kadifekale ve çevresini ele geçirerek, İzmir’de kısa süren işgal dönemi hariç olmak üzere, kesintisiz 705 yıl devam eden Türk hakimiyetinin kurucusu oldu. Kadifekale'de inşa edilmiş olan mescit, fetih sonrasında İzmir’in imar ve iskan hareketleriyle tipik bir Müslüman Türk şehrine dönüşüm sürecinin sembolü oldu. 705 yıl boyunca İzmir, bünyesinde barındırdığı farklılıkları zenginlik sayan, onları bir arada tutan hoşgörü ortamını ideal ölçülerde yaşatan gerçek anlamda bir şehir oldu."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İ0zmir için Çaka Bey, Aydınoğlu Mehmet Bey ve Umur Bey gibi isimlerin çok önemli yere sahip olduğunu vurgulayarak, bunları ön plana çıkaracak çalışmalar yapılması gerektiğini aktardı.

Sempozyumun bu anlamda çok değerli olduğunu vurgulayan Dağ, "Bu şehrin Müslüman ve Türk kimliği ön planda, bu 1081 yılından itibaren bu şekilde. Her dinden her kültürden insanlar burada yaşamışlar ve yaşamaya da devam ediyorlar. Bu anlamda bu sempozyumu İzmir'de bir öncü hareket olarak değerlendiriyorum. Bu hareketin de çok kıymetli olduğunu değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, İzmir'in tarihini her boyutuyla elbette ele alacaklarını aktardı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve TTK Başkanı Birol Çetin de "Şehir Kültür ve Medeniyet: Çaka Bey'den Günümüze İzmir" sempozyumunun kentin tarihini ortaya koymak adına çok değerli olduğunu belirterek, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Açılış törenine, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

Sempozyumda, 4 gün boyunca İzmir tarihine ilişkin çeşitli paneller ve konferanslar yer alacak. Sempozyum, 27 Mart'ta düzenlenecek Birgi Mahallesi'ne düzenlenecek geziyle sona erecek.

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