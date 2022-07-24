Çakabey Kupası Minikler Açık Hava Puta Koşusu müsabakaları tamamlandı

İZMİR (AA) - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından İzmir'de düzenlenen Çakabey Kupası Minikler Açık Hava Puta Koşusu müsabakaları, sona erdi.
Organizasyonda ikinci gün müsabakaları, İzmir Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Müsabakalara 8-13 yaş aralığında, Türkiye'nin farklı illerinden 453 sporcu katıldı.
Organizasyon, kızlar ve erkekler final atışlarının ardından madalya töreniyle sona erdi.
Kızlar 8-9 yaş kategorisinde Zeren Sena Uslu, 10-11 yaş kategorisinde Nil Karadağ, 12-13 yaş kategorisinde ise Berranur Söğüt birinci oldu.
Erkeklerde ise 8-9 yaş kategorisinde Mustafa Ali Güney, 10-11 yaş kategorisinde İlker Batuhan Bali, 12-13 yaş kategorisinde ise Mehmet Haktan Altıntaş şampiyonluğa ulaştı.
TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz, törende yaptığı konuşmada, böylesine önemli bir organizasyonu İzmir'de düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.
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