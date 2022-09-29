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Çakallarla Dans 6 filmi geliyor! Vizyon tarihi açıklandı

29.09.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü yönetmen Murat Şeker'in Çakallarla Dans serisinin devamı olan Çakallarla Dans 6 filminin afişiyle birlikte vizyon tarihini de açıklandı. Çakallarla Dans 6’da ekip Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yeniden bir araya geliyor.

Çakallarla Dans 6 filmi geliyor! Vizyon tarihi açıklandı

Türk sinemasının en uzun soluklu film serilerinden biri olan Çakallarla Dans’ın yeni macerasında filmin kahramanları bu kez sınırları aşarak yurt dışına açılıyor.

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Çekimleri 3 ayrı yerde gerçekleştirilen merakla beklenen film, 2 Aralık’ta sinema salonlarında seyirciyle buluşacak. 2010’da vizyona giren ilk filmden bu yana ana kadrosunu muhafaza ederek yoluna devam eden Çakallarla Dans’ın ekibine dikkat çekici yeni isimler de eklendi.

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KADRODA SÜRPRİZ İSİMLER

Çakallarla Dans 6’da ekip Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz rol alacak. Altıncı filmde Ebru Cündübeyoğlu, Nurettin Sönmez, Elvan Dişli, Mine Kılıç ve Kemal Zeydan kadroya katılıyor. Çakallarla Dans 6’nın senaryosunda tüm seride olduğu gibi Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzası var.

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