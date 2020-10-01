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Çakıldak fındığı için coğrafi işaret çalışması başlatıldı

ORDU HABERLERİ  | 01.10.2020 16:59 | Son Güncelleme

Çakıldak fındığı için coğrafi işaret çalışması başlatıldı

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde üretimi yapılan çakıldak fındık çeşidine coğrafi işaret alabilmek amacıyla çalışma başlatıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Gürgentepe ilçesindeki bazı üreticilerin bahçelerini ziyaret etti.

Yılmaz, burada gazetecilere, Ordu Valiliğinin himayelerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ordu Üniversitesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gürgentepe Ziraat Odası Başkanlığı iş birliğinde, çakıldak fındığına coğrafi tescil alabilmek amacıyla çalışmalar yapıldığını söyledi.

Çalışmaların Prof. Dr. Saim Zeki Bostan'ın danışmanlığında devam ettiğini aktaran Yılmaz, çakıldak fındığının önemine değindi.

Yılmaz, çakıldak fındık çeşidinin verim ve kalite yönünden oldukça kazançlı olduğuna dikkati çekti.

Aynı zamanda bu çeşit fındığın diğer çeşitlere göre 10-15 gün geç uyandığını ve bu durumda da ilkbahar geç donlarından daha az etkilendiğini belirten Yılmaz, "Ülkemiz fındık tarımı için gelecek vadeden ve bir gen kaynağı potansiyeli bulunan bu çeşit adayına coğrafi işaret alabilmek amacıyla yapılan çalışmalar devam etmektedir." dedi.

Yılmaz, fındıkla ilgili gerekli yerlere başvuru yapıldığını, sürecin titizlikle devam ettiğini sözlerine ekledi.

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