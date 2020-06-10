YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Çakır köylülerin yol talebine olumlu yanıt verdi

Çakır köylülerin yol talebine olumlu yanıt verdi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 10.06.2020 16:18 | Son Güncelleme

Karayolunun karşısında bulunan tarlalarını sürmeye gidemeyen köylü, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır’dan yardım istedi.Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Sücüllü köyünde ikamet eden vatandaşların ‘arazi yolu’ istekleri üzerine çalışma başlatan Karadeniz Ereğli AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, “köylümüzün taleplerini yerine getirmek istiyoruz” dedi.Başkan Çakır, vatandaşlardan gelen talep üzerine Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki Sücüllü köyüne giderek incelemede bulundu.

Karayolunun karşısında bulunan tarlalarını sürmeye gidemeyen köylü, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır’dan yardım istedi.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Sücüllü köyünde ikamet eden vatandaşların ‘arazi yolu’ istekleri üzerine çalışma başlatan Karadeniz Ereğli AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, “köylümüzün taleplerini yerine getirmek istiyoruz” dedi.
Başkan Çakır, vatandaşlardan gelen talep üzerine Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki Sücüllü köyüne giderek incelemede bulundu. Patpat diye tabir edilen tarım aracının karayolunda kullanılamamasından dolayı köylünün zor durumda kaldığını ve fındık mahsulü toplamak isteyen köylünün güçlük çektiğini dile getiren Çakır durumla ilgili şöyle dedi:
“Muhtarım ve Sücüllü halkının talepleri doğrultusunda, yaşanan sorunu yerinde görelim istedik. Önümüzdeki günlerde de bölge trafik ekipleri gelecek, onlarla da incelemelerde bulunacağız. Yapılabilirliği ne kadardır bakılacak. Trafiği sıkıntıya sokmadan, aşırı bir maliyet oluşturmadan köylümüzün ve muhtarımızın talebini yerine getirmek için buradayız. Köylümüzün taleplerini yerine getirmek istiyoruz. Ama bir yandan da hem maliyetleri hem de karayolunda seyahat edenleri sıkıntıya sokmayacak şekilde çözüm bulmaya çalışacağız.”
Kdz.Ereğli Sücüllü Köyü Muhtarı Hasan Kural ise karayolunun karşı tarafında her iki yönde fındık arazilerini olduğunu ve zorluk çektiklerini söyledi. Hasan Kural durumla ilgili şöyle dedi :“Fındık arazilerine giden yan yol talebimiz var. Mahsulü almak, tırpanımızı yapmak için araziye patpat ile gidiyoruz. Karayolu gidiş-dönüş çift yol olduğundan arazilerimize geçemiyoruz. Yani arada kaldık. Yolun karşı tarafında iki taraflı yan yol istiyoruz. Aynı zamanda, patpatlarımızın yolda kalmaması için cepler de istiyoruz.”
İlçe Başkanı Fatih Çakır, daha sonra Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü Zonguldak-Ereğli Kısım Kontrol Şefi İsrafil Gültekin ile birlikte incelemesini sürdürdü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Zonguldak Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
03:11
Sabah
05:12
Öğle
12:57
İkindi
16:58
Akşam
20:33
Yatsı
22:25

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Aydın Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Alapli
Gülşen Eczanesi
Caycuma
Hisarönü Eczanesi
Caycuma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Polis ekipleri sanayi esnafına 10 bin maske dağıttı

Polis ekipleri sanayi esnafına 10 bin maske dağıttı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Zonguldak’ta 3 kattan düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ta 3 kattan düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

CHP Alaplı'da 1974'lü yılları anımsattı

CHP Alaplı'da 1974'lü yılları anımsattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.