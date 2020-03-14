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  4. Çakır: "Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız"

Çakır: "Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız"

SİNOP HABERLERİ  | 14.03.2020 10:29 | Son Güncelleme

Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı Orhan Çakır, gündemde bulunan fahiş fiyat artışları hakkında açıklama yaparak, "Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" dedi.Orhan Çakır, korona virüsü sebebiyle, dezenfekte ürünlerde ortaya çıkan fahiş fiyat artışları hakkında çalışma başlattıklarını ifade etti.

Çakır: "Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız"

Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı Orhan Çakır, gündemde bulunan fahiş fiyat artışları hakkında açıklama yaparak, "Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" dedi.
Orhan Çakır, korona virüsü sebebiyle, dezenfekte ürünlerde ortaya çıkan fahiş fiyat artışları hakkında çalışma başlattıklarını ifade etti. Orhan Çakır, "Ortaya çıkan yeni tip korona virüsü (Covid-19) isimli hastalık sonrasında, bazı işletmelerin söz konusu durumdan istifade ederek ticari ürünlerde haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği hakkında birliğimize şikâyetler ulaşmaktadır. Bu çerçevede, çalışma alanımız içerisinde bulunan ve ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası olarak, disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki; vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

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